هاني شنودة يعزف موسيقى أفلام عادل إمام في المهرجان القومي للمسرح

أعرب الموسيقار هاني شنودة، عن سعادته بتقديم حفل افتتاح المهرجان القومي للمسرح عن الفنان عادل إمام.

وقال شنودة، إن الموسيقى التصويرية لفيلم "المشبوة" للفنان عادل إمام، كانت أول عمل أقدمه له، وهذا ما دفعني بعد ذلك لتقديم العديد من الموسيقى التصويرية للعديد من الأفلام السينمائية.

وأكد أن الفنان عادل إمام، فتح أبواب رزق لكثير من الفنانين والمبدعين، حيث قدم العديد من الأفلام الناجحة، التي تظل في وجدان كل مواطن في الوطن العربي.

وقدم الموسيقار هاني شنودة وفرقته الموسيقية، باقة متنوعة من المقطوعات الموسيقية لأفلام الفنان عادل إمام، منها: "المشبوة"، و"المولد"، و"شمس الزناتي"، وغيرها من المقطوعات التي تفاعل معها الجمهور.

جاء ذلك خلال حفل افتتاح فعاليات الدورة السادسة عشرة من المهرجان القومي للمسرح ، والمنعقد الآن بالمسرح الكبير بدار الأوبرا، بحضور الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، والدكتور خالد داغر، رئيس دار الأوبرا، والفنان محمد رياض رئيس المهرجان، والمخرج خالد جلال، رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي، والقائم بأعمال رئيس البيت الفني للمسرح، ولفيف من قيادات وزارة الثقافة، بالإضافة إلى كوكبة من كبار نجوم الفن من بينهم: الفنان إيهاب فهمي، وصلاح عبدالله، ونضال الشافعي، وسميرة عبدالعزيز، وسميحة أيوب، وأشرف زكي، ونرمين الفقي، ومنال سلامة، وأحمد السعدني، وطارق عبدالعزيز، واحمد فتحي، وحمزة العيلي، وعزة لبيب، وآخرون.

بدأ حفل الافتتاح بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية، أعقبه عرض غنائي استعراضي بعنوان "روحنا المسرح".

يشارك في بطولة العرض كل من الفنانين: بهاء الطمباري، ونيفين محمود، وإيهاب شاوي، ومنى هلا، وأمنية حسن، وألحان المهدي، ونديم هشام، وشادي عبدالسلام محمد، وزهرة رامي، ألحان وأشعار إبراهيم موريس، وهندسة صوتيه علي صدقي، ملابس د. مروة عودة، تصميم الاستعراضات شيرين حجازي، ومن إخراج هاني عفيفي.

قدمت حفل الافتتاح الإعلامية ريهام إبراهيم، وتحمل هذه الدورة اسم الفنان عادل إمام، وذلك احتفاء بمسيرته الفنية؛ وتستمر فعاليات المهرجان حتى 14 أغسطس المقبل، ويشارك فيها 37 عرضا مسرحيا من مختلف جهات الإنتاج الحكومية، والخاصة، والمستقلة.