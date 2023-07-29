طرق للتخلص من فرط تصبغ البشرة والبقع الداكنة

تصبغ البشرة مشكلة تجميلية تواجه الكثير من النساء في مناطق مختلفة بالجسم، ولكن بعض النساء تعاني من فرط تصبغ البشرة وينتج عن زيادة الميلانين (صبغة طبيعية تمنح بشرتنا وشعرنا وعينينا لونها)، ويمكن أن يساهم عدد من العوامل مثل التعرض لأشعة الشمس وإصابات الجلد والالتهابات وما إلى ذلك في زيادة إنتاج الميلانين، وتوجد هذه التصبغات أو البقع الداكنة على الجلد في ثلاثة أشكال رئيسية، وهي الكلف والبقع الشمسية وفرط التصبغ التالي للالتهابات.



-نصائح لعلاج فرط التصبغ:

يجب عليك عدم اتباع روتين خاطئ للعناية بالوجه

حماية البشرة من التصبغ يبدأ من استخدام واقي شمس

وقف تبخير الوجه أو استخدام الماء الساخن يضر بشرتك عندما يكون لديك فرط تصبغ.

يجب عليك التأكد من أن المراجعات أصلية وأن الشركة المصنعة هي ما تقوله.

قارني بين ملصقات المنتجات قبل الاستقرار على واحدة.

تأكدي من أن منتجات العناية بالبشرة التي اخترتها تحتوي على مكونات يمكن أن تستهدف فرط التصبغ.

عدم استخدام واقي الشمس الخاطئ.

تقشير البشرة الخاطىء يسبب البقع.

بعض أنواع الزيوت مثل البروبيلين جلايكول والبارافين والزيوت المعدنية والبوتيلين جلايكول، على سبيل المثال لا الحصر تسد مسام الجلد وتتسبب في ظهور البثور.

البارابين هذه مواد حافظة تستخدم في بعض منظفات الوجه ومن المعروف أنها تسبب تهيج الجلد.

تؤدي الكبريتات مثل SLS و SLES إلى غسل الحاجز الواقي للبشرة والتسبب في احمرار وجفاف الجلد وحكة.