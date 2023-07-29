إسعاف الغردقة ينقذ سيدة وجنينها بعد مساعدتها في الولادة بشكل طبيعي

أعلنت هيئة الإسعاف المصرية، اليوم السبت، ولادة سيدة في العقد الثالث من العمر، داخل منزلها، على يد طاقمها، بمدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر، وتأتي تلك الواقعة لتنضم إلى سجل حافل من التدخلات الإسعافية الحرجة التي أصبحت اطقمنا الإسعافية تؤديها بحرفية ومهنية تتسق مع البروتوكلات العلمية في مجال برامج دعم وإنقاذ الحياة، والتي تم تدعيمها ببرامج تدريبية وبنية تقنية ومعلوماتية تغطي كافة ارجاء الجمهورية على مدار 24 ساعة متواصلة.

وقالت الهيئة في بيانا لها: استكمالاً لسلسلة الولادات الطبيعية الناجحة بمساعدة طقمنا الإسعافية شهدت مدينة الغردقة استقبال آخر وأحدث تلك الولادات، فبعد تلقي خطنا الساخن 123 لبلاغ إسعافي لحالة طبية طارئة، سارع المسعف عبدالمهيمن محمد، وزميله محمد عبدالمجيد صوب موقع الإستغاثة، وفي غضون دقائق معدودة كانا بالموقع، ليجدا سيدة في العقد الثالث من العمر وقد غلبتها آلام الولادة وبدأت في وضع مولودها بالفعل، وهو ما يمثل تحدياً لطاقمنا الإسعافي لصعوبة تحريك السيدة او الشروع في نقلها وذلك حرصا على سلامتها وسلامة المولود، فكان القرار بمساعدتها لوضع مولودها داخل المنزل.

وأضاف بيان الهيئة، تمكن فريقنا الإسعافي من توجيه ومساعدة الأم لوضع مولودها، وتلا ذلك قطع الحبل السري للطفل، وتحفيزه وتجفيفه والتأكد من سلامة علاماته الحيوية، وانتظام أنفاسه، وكذلك تم متابعة كافة علامات الأم الحيوية وقياس نسبة الأكسجين ومعدل الضغط، وبعد الاطمئنان على الأم والجنين أصر طاقمنا الإسعافي على اصطحاب الأم وجنينها إلى المستشفى.

وثمن بيان الهيئة، جهود فريقها الإسعافي، وتفانيه في صون حياة الأم وجنينها، و ومهاراتهم وثباتهم في معالجة ذلك الظرف الدقيق.

جدير بالذكر ان هيئة الإسعاف المصرية ادرجت التعامل مع حالات الولادة ضمن برامجها التدريبية، التي شهدت تحديثاً جذرياً مؤخراً لتواكب أحدث البرامج والعلوم الخاصة ببرامج دعم الحياة وانقاذها.