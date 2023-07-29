"فودة" يناقش استعدادات مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي

استقبل اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اليوم السبت، المخرج مازن الغرباوي، رئيس مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي والسيناريست ضياء دندش عضو اللجنة العليا للمهرجان لمناقشة الاستعدادات للدورة الثامنة.

استمع فودة من الغرباوي عن خطة الدورة الجديدة التي تستقبل عروضا من 36دولة، وجرى الاتفاق علي انطلاق المهرجان في الفترة من 25 إلي 30 نوفمبر المقبل.

ووجه الغرباوي الشكر والتقدير للواء خالد فودة لرعايته المهرجان منذ تأسيسه، ووعد بأن تكون الدورة المقبلة شاملة العديد من الاجراءات والفقرات الجديدة.

كان السفير التونسي بالقاهرة محمد بن يوسف، قد استقبل المخرج مازن الغرباوي رئيس مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي في مقر السفارة؛ وذلك لمناقشة المشاركة التونسية، وبحث سبل التعاون وتبادل الأنشطة الثقافية والفنية خلال الدورتين المقبلتين الثامنة والتاسعة، وتأتي تلك الزيارة تأكيدا لأهمية تكثيف التبادل الثقافي والفني بين مصر وتونس .

جدير بالذكر أن الجمهورية التونسية دائما حاضرة بقوة في المهرجانات الفنية المصرية بشكل عام، والمسرح التونسي بشكل خاص يشارك في كل المهرجانات المصرية، وتقدم للدورة المقبلة لمهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي حتي الآن أكثر من 25 عرضا مسرحيا في فروع مسابقات المهرجان المختلفة، والتي تأمل في المشاركة بالدورة الثامنة المزمع عرضها خلال الفترة من 25 إلي 30 نوفمبر 2023 بمدينة شرم الشيخ .

مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي تحمل دورته الحالية اسم الدكتورة الفنانة سميرة محسن، ويترأس المهرجان شرفيا الفنانة القديرة سميحة أيوب ويديره الدكتورة انجي البستاوي، ويقام تحت رعاية وزيرة الثقافة الفنانة الدكتورة نيفين الكيلاني، واللواء أركان حرب خالد فودة محافظ جنوب سيناء.