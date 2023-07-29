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السبت 29 يوليو 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة لايت

سر منع المرضى من تناول الماء والطعام قبل وبعد العمليات الجراحية

عملية جراحية
عملية جراحية
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قبل إجراء أي شخص عملية جراحية يطالب الأطباء بعدم تناول الطعام أو شرب الماء قبل ساعات معينة من العملية وحتى بعد العملية لفترات وبالتأكيد لهذا الأمر سبب طبي، حيث يوضح الأطباء أن السبب يعود الى أن الامعاء تكون خامدة بسبب المخدر العام الذي أعطي للمريض فإذا أكل المريض او شرب فإنه يتقيأ مما قد يسبب الاختناق، او يسبب آلاما شديدة تزيد وتضاعف آلام المريض الأصلية الناتجة عن العملية.
ويقوم الأطباء عادة بإعطاء المريض رشفات قليلة من الماء، ويمتد ذلك إلى الغذاء بعد التأكد من عودة الأمعاء الى وظيفتها الطبيعية، أما قبل العمل الجراحي فهناك ضرورة الصيام لمدة 6 ساعات قبل التخدير للعمليات الجراحية لمنع حدوث ما يسمى بالاستنشاق بعد إجراء التخدير أي منع دخول محتويات المعدة الطعامية الحامضة إلى الطرق التنفسية مؤدية إلى انسداد الطرق التنفسية واذيتها بالحموضة العالية.

ويوضح الأطباء أن الشخص الطبيعي غير المخدر يستطيع حماية طرقه التنفسية بمنعكسات محددة كالبلع والسعال اما الشخص المخدر فان تلك المنعكسات تكون غائبة نتيجة التخدير العميق وبالتالي فإن طرقه التنفسية تكون غير محمية.

عدم تناول الطعام او شرب الماء المخدر الامعاء تكون خامدة عملية جراحية