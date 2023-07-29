رئيس جامعة الأزهر يتفقد امتحانات الدراسات العليا بكليات فرع طنطا

أجرى الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، يرافقه الدكتور محمد أبو زيد الأمير، نائب رئيس الجامعة لشئون الوجه البحري بطنطا، جولة تفقدية موسعة تابع خلالها امتحانات الدراسات العليا بكليات فرع جامعة الأزهر بطنطا.

وخلال الجولة تابع رئيس الجامعة سير وانتظام العمل داخل لجان الامتحانات في مختلف القطاعات: (أصول الدين - اللغة العربية - الشريعة والقانون) وتأكد من وجود أساتذة المادة خلال فترة الامتحانات، بجانب ذلك تابع رئيس الجامعة وجود الإشراف الطبي على مدار فترة الامتحان.

جاء ذلك بحضور الدكتور عبد الله سرحان، عميد كلية الدراسات العليا، والدكتور حمدي سعد، عميد كلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا، والدكتور أحمد أبو شنب، عميد كلية أصول الدين والدعوة بطنطا، والدكتور عبد الفتاح خضر، عميد كلية القران الكريم بطنطا، والدكتور سامي هلال، عميد كلية القران الكريم الأسبق.