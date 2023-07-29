السجن سنتان لسائق متهم بدهس حفيد الفنانة شريفة فاضل

أصدرت محكمة جنايات جنوب الجيزة، اليوم السبت، قراراها بالحبس سنتين للسائق المتهم بدهس حفيد الفنانة الراحلة شريفة فاضل، بميدان سفنكس بالجيزة، مما تسبب له في عدة إصابات خطيرة، نقل على إثرها للمستشفى، بسبب السرعة الجنونية والمتهورة لقائد السيارة.

كان بلاغ ورد لضباط مباحث قسم شرطة العجوزة من غرفة النجدة بإصابة شاب دهسته سيارة ملاكى، على الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث.

وبالفحص تبين إصابة الشاب معاذ حفيد الفنانة شريفة فاضل، ويبلغ من العمر 20 عاما، مصابا بنزيف داخلي وكسر في الجمجمة، وإصابات أخرى.

بعمل التحريات تبين أنه أثناء وقوف الشاب لانتظار سيارة دهسته سيارة ملاكي، ولاذ سائقها بالفرار هاربا.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج.