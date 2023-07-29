احذر الاقتراب منها.. مشاهد خلابة لظاهرة "دموع البحر الزرقاء"

استعرضت فضائية" العربية" تقريرا عن مشاهد خلابة لتوهج مياه بحر بالبرازيل وتلألئها باللون الأزرق ليبدو ظاهرها ساحرا الا ان باطنها سام.

وجاء بالتقرير أن الظاهرة تعرف ب "الدموع الزرقاء" ويحدث التوهج نتيجة نوع من العوالق النباتية تولد الضوء الأزرق مع تلاطم الأمواج كطريقة لحماية نفسها ، ورغم جمالها حذر خبراء من خطرها حيث تتغذى على طحالب سامة ، تتسبب بافرازها مواد كيميائية تسمم المياه حولها ، وقد تتسبب بتهيج الجلد في حال لمسها.

ويقول "تشانمين هو" عالم المحيطات ، ان الطحالب السامة طعامها المفضل واثناء تناولها الطعام تفرز الامونيا ومواد كيميائية اخرى تسمم الماء من حولها ، وهذه المخلوقات تتنفس الاكسجين حتى لا يتبقى شيء في المياه المحيطة