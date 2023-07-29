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السبت 29 يوليو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

احذر الاقتراب منها.. مشاهد خلابة لظاهرة "دموع البحر الزرقاء"

ظاهرة الدموع الزرقاء
ظاهرة "الدموع الزرقاء"
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استعرضت فضائية" العربية" تقريرا عن مشاهد خلابة لتوهج مياه بحر بالبرازيل وتلألئها باللون الأزرق ليبدو ظاهرها ساحرا الا ان باطنها سام.

وجاء بالتقرير أن الظاهرة تعرف ب "الدموع الزرقاء" ويحدث التوهج نتيجة نوع من العوالق النباتية تولد الضوء الأزرق مع تلاطم الأمواج كطريقة لحماية نفسها ، ورغم جمالها حذر خبراء من خطرها حيث تتغذى على طحالب سامة ، تتسبب بافرازها مواد كيميائية تسمم المياه حولها ، وقد تتسبب بتهيج الجلد في حال لمسها.

ويقول "تشانمين هو" عالم المحيطات ، ان الطحالب السامة طعامها المفضل واثناء تناولها الطعام تفرز الامونيا ومواد كيميائية اخرى تسمم الماء من حولها ، وهذه المخلوقات تتنفس الاكسجين حتى لا يتبقى شيء في المياه المحيطة 

توهج مياه بحر ظاهرة الدموع الزرقاء طحالب سامة مواد كيميائية تسمم المياه