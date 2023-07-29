حبس عامل 4 أيام لاتهامه بالشروع في قتل طليقته ونجلته داخل نادي زفتى

قررت نيابة بندر زفتي، بمحافظة الغربية، حبس عامل بمحل أحذية، ٤ أيام علي ذمة التحقيق وذلك لشروعه في قتل طليقته المحامية وابنته الطالبة، بعدما تسلل داخل نادي زفتي الرياضي مساء أمس، واستل سكينًا وطعنهما إثر خلافات بينهما منذ انفصاله عنها قبل عام ونصف.

وكان اللواء خالد عبد السلام، مدير أمن الغربية، قد تلقى إخطارًا من مأمور قسم شرطة زفتي العقيد شوقي منصور، بتلقيه بلاغًا من أحد أعضاء مجلس إدارة نادي زفتي الرياضي، يخبره بتعدي رجل علي سيدة وفتاة داخل النادي وتم التحفظ عليه، وتم استدعاء سيارة الإسعاف للسيدة والفتاة.

وعلي الفور توجهت قوة من شرطة النجدة ورجال المباحث بقيادة الرائد عبد الحكيم درويش رئيس مباحث قسم زفتي، وتم إلقاء القبض علي الجاني والسلاح المستخدم في الجريمة، وتم تحرير محضر بالواقعة والعرض علي النيابة العامة، والتي طلب تحريات المباحث وتقرير المستشفي ثم أصدرت قرارها المتقدم.

وشهد نادي زفتي الرياضي، أعرق أندية محافظة الغربية، مساء الجمعة، حادث بشع، عندما تسلق م.م.ا - ٤٣ سنة، وشهرته الصعيدي، بائع أحذية، سور كورنيش نادي زفتي الرياضي الملاصق للمعدية المؤدية إلي مدينة ميت غمر بمحافظة الدقهلية، ودخل دون علم أحد إلي النادي، ليفتعل مشكلة مع طليقته، ش. ح. ق - ٤٠ سنة، انتهت بأن أخرج سلاح أبيض من بين طيات ملابسه ووجه لها طعنتين في الرقبة، ووجه للابنة ج.م- ١٤ سنة، طعنة أصابت كف اليد اليمني، وعلي الفور تدخل أمن النادي وبعض أعضاء الجمعية العمومية، وتم السيطرة علي الموقف والتحفظ علي المعتدي واستدعاء الشرطة، وكذلك استدعاء سيارة إسعاف لنقل المصابتين الي مستشفي زفتي العام، و تم تحويلهما لمستشفي طوارئ طنطا الجامعي، وتبين من رواية شهود عيان، وتحريات المباحث الأولية أن هناك مشاكل أسرية بين الرجل وطليقته بسبب إصراره علي ردها و قصص إصرارها علي الرفض، وأنه تعرض لها أكثر من مرة آخرها يوم الأربعاء الماضي، ضربها في منزلها، وحررت له محضر بالتعدي عليها وضربها، ووقع علي إقرار بعدم التعرض لها، إلا أنه عاد وكرر الأمر وشرع في قتلها.