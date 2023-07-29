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السبت 29 يوليو 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

جلسة تشاورية حول إنشاء القطار السريع بالأقصر.. صور

جانب من الجلسة التشاورية
جانب من الجلسة التشاورية
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شهدت محافظة الأقصر، الجلسة التشاورية الجماهيرية ، لعرض نتائج دراسة تقييم الأثر البيئي والاجتماعي، لمشروع القطار السريع الخطين الأزرق والأحمر ( من الفيوم لأبو سمبل – من سفاجا لقنا ) ومنها إلى مختلف محافظات الصعيد والوجه القبلي.

تناولت الجلسة التشاورية، عرض نتائج دراسة تقييم التأثيرات البيئية والاجتماعية، لمشروع القطار السريع، «الجيزة /أسوان»، مرورًا بمحافظة الأقصر ومختلف محافظات الصعيد والوجه القبلي. 

وتم خلال الجلسة، تقديم شرح تفصيلي لعدد خطوط مشروع القطار الكهربائي السريع المزمع تنفيذه بواقع 3 خطوط «أخضر وأحمر وأزرق»، وعدد القطارات وأنواعها بكل خط، وطول المسارات، وعدد المحطات، والمحافظات والمراكز والقرى المزمع المرور بها، والكثافات السكانية على مسار خطوط مشروع القطار الكهربائي السريع.

كما استعرضت الجلسة التشاورية، الأهداف الاقتصادية والاجتماعية والاستثمارية والتنموية للمشروع، ومناقشة نتائج دراسة تقييم التأثيرات البيئية والاجتماعية له، والمنهجية المتبعة في الدراسة، ونوعية البيانات المستخدمة فيها، والإطار القانوني للمشروع، وعرض الآثار المترتبة على تنفيذ المشروع إيجابًا وسلبًا.

واختتمت الجلسة بعقد حوار مفتوح مع المشاركين، تم خلاله تلقى آراء ومقترحات الحضور حول كل ما يتعلق بمسار مشروع القطار السريع.

ومن جانبه، ثمن المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر، الجهود المبذولة لإنشاء مشروع القطار السريع، باعتباره أحد مشروعات مصر القومية التنموية التي تعمل علي خلق شريان حيوي جديد في مجال النقل والمواصلات، مشيرًا إلى المردود الإيجابي لتنفيذ مثل هذا المشروع العملاق، الذي يحقق أهدافًا على المستويين الاجتماعي والاقتصادي، فضلًا عن الاستثماري والتنموي.

حضر الجلسة، اللواء مهندس كامل شحاتة، المدير التنفيذي لمشروع القطار السريع للخطين الأحمر والأزرق، التابع للهيئة القومية للأنفاق بوزارة النقل والمواصلات، والمهندس محمود هندي، مسؤول التخطيط الاستراتيجي لمشروع القطار الكهربائي السريع التابع للهيئة القومية للأنفاق، والمهندس محمود حسن، المنسق العام للمشروع بهيئة الطرق والكباري، والمهندسة فاطمة القصاص، نائب رئيس مجلس إدارة شركة «إكوكنسرف» للاستشارات البيئية والاجتماعية، استشاري بيئي لمشروع القطار السريع، والدكتورة عنان محمد، استشاري اجتماعي للمشروع، وممثلي المكاتب الاستشارية والشركات الشريكة في تنفيذ المشروع، والمهندس حمودة صالح مدير جهاز شئون البيئة بالمحافظة، وعدد من رؤساء المراكز والمدن ومسئولي الجهاز الإداري بالمحافظة، ومسئولي شركات الكهرباء والمياه وقطاعات السياحة والآثار والتضامن الاجتماعي، والطرق والكباري والعمل والزراعة والري والجهاز المركزي للتعمير فرع البحر الأحمر وممثلي المجلس القومي للمرأة، وجهاز مدينة طيبة وعدد من ممثلي القوي السياسية والمجتمع المدني بالمحافظة ورجال الدين، وعدد من الإعلاميين والصحفيين، وعدد من المواطنين.

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مشروع القطار السريع مجال النقل والمواصلات جلسة تشاورية الأقصر محافظات الصعيد