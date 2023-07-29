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السبت 29 يوليو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

وحدة حياة كريمة بأسوان تتابع الأعمال الجارية بمشروعات قرى المرحلة الثانية

مشروعات المرحلة الثانية
مشروعات المرحلة الثانية من مبادرة حياة كريمة بأسوان
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كلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بإستمرار التعاون والتنسيق بين الجهات المعنية لتذليل العقبات ودفع معدلات الإنجاز بالمشروعات المدرجة ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى " حياة كريمة " داخل جميع القرى والنجوع المستهدفة فى مرحلتيها الأولى والثانية .

وشدد على الإهتمام بتركيب اللوحات التعريفية والتحذيرية بمواقع العمل ، بجانب تنفيذ أعمال اللاند سكيب وتنسيق الموقع العام حول المشروعات التى وصل تنفيذها 100% بحيث تتناسب مع الهوية البصرية المميزة لأسوان .

وفى هذا الإطار عقد  العميد ياسر عبد الشافى السكرتير العام المساعد  إجتماع مع رئيس وحدة حياة كريمة بالمحافظة المهندس ناجح مصطفى ، وبحضور مسئولى الجهات والقطاعات التنفيذية للتنسيق فيما بينهم للبدء فى إختبار ومعاينة المواقع المدرجة ضمن قرى المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية فى مركزى أسوان ودراو ، ومراجعة مطالب وإحتياجات الأهالى الفعلية بهذا القرى ، والتى رصدتها وحدة حياة كريمة ، وبناءاً على ما تم الإتفاق عليه خلال الإجتماع بين كافة الجهات فقد قام أعضاء الوحدة بمرافقة رئيس قرية أبو الريش ، ومسئولى الشركة المنفذة بتفقد موقع محطة المعالجه الثلاثيه بمنطقه الكسارة التابعه لقريه أبو الريش والتى تنفذها إحدى شركات المقاولات بالتنسيق مع الهيئة القوميه لمياه الشرب والصرف الصحى والمقامة على مساحة 5 أفدنه وتبلغ قدرة المحطة 10.5 م3/ يوم ، وجارى حالياً العمل فى أحواض التجفيف وأحواض التهوية ، كما قامت الشركة بالتنسيق مع الوحدة المحلية للقرية بإختيار 9 مواقع لإقامة محطات الرفع بالقرية .

وأوضح المهندس ناجح مصطفى بأنه سوف يستفيد من مشروعات الصرف الصحى بأبو الريش 46  ألف و 324 نسمة يمثلون سكان القريه وتوابعها من النجوع ، وعددهم 43 تابع ، مؤكداً بأنه لا توجد أى مشاكل فى خطوط الطرد لتبعيتها لأملاك الدولة ، فيما تم نقل تعليمات محافظ أسوان للشركة المنفذة بضرورة وضع بانر به كافة البيانات الدالة على المشروع بعد مزلقان كلية الهندسة ، وهو المدخل المؤدى لموقع محطة المعالجة .

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