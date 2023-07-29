الثانوية الأزهرية 2023.. الأول بجنوب سيناء: قدرت أحقق حلمي وأمنية والِدَيَّ

سادت حالة من الفرحة والسعادة في أرجاء مدينة أبورديس التابعة لمحافظة جنوب سيناء، عقب إعلان نتيجة الثانوية الأزهرية للعام الدراسي 2022/2023؛ لحصول أحد أبنائها على المركز الأول على مستوى المحافظة (القسم العلمي) بمجموع 635 درجة، بنسبة مئوية 97.7%، وهو الطالب أحمد محمد حمزة الشوبري، من معهد أبورديس الإعدادي والثانوي.

وشاركت "البوابة نيوز"، أوائل الشهادة الثانوية الأزهرية لهذا العام على مستوى المحافظة، فرحتهم والتقت بالطالب الأول للحديث عن سر تفوقه وأمنياته.

يقول أحمد محمد حمزة الشوبري، صاحب المركز الأول على مستوى المحافظة (القسم العلمي) بنسبة 97.7%، في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز": “الحمد لله كرم ربنا كبير، وسنة مرت بحلوها ومرها، كانت مليئة بالصعوبات والتحديات، نتعثر ثم نستقيم، وبفضل من الله استطعنا أن نجمع هذه العثرات ونبني بها سلما نصعد به نحو التفوق وتحقيق حلمنا، فاللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا”.

وأرجع "أحمد" عوامل تفوقه إلى عدة عوامل منها: توفيق الله سبحانه وتعالى وطاعة الله وبره لأسرته والمحافظة على الصلاة في أوقاتها، ودعم أسرته له ووقوفها بجانبه ودعواتها المستمرة له بالتوفيق، مؤكدا ضرورة أن يكون للطالب هدف يسعى للوصول إليه والأسرة تسهم وتشجع على تحقيق هذا الهدف، كما كان حريصا على مداومة قراءة القرآن الكريم، وتنظيم الوقت والمذاكرة أولا بأول من بداية الدراسة وتقسيم اليوم على مذاكرة جميع المواد.

وأهدى "أحمد" تفوقه إلى أسرته، معللا بأن توفير المناخ المناسب في البيت للمذاكرة كان السبب الرئيسي في تفوقه، إضافة إلى تشجيع أسرته له وحثها له على الاجتهاد والتفوق، وكذلك كل إدارة المعهد وأعضاء هيئة التدريس، الذين كانوا يبذلون معه جهدًا كبيرًا، موجها لهم جميعا كل الشكر والتقدير ولكل من أسهم في تفوقه.

وأشار “أحمد” إلى أهمية القدوة الحسنة، وضرورة أن يكون لكل إنسان قدوة ومثل أعلى يقتدي به، مؤكدا أن القدوة الحسنة من الأسباب المهمة التي تدفع الإنسان إلى التفوق أو يمكن أن نطلق عليها وقود التفوق، فهى من العوامل الاجتماعية والبيئية التي تمتلك الأثر الأكبر في تكوين الشخصية، لافتا إلى أن قدوته كان جاره ويدعا عبدالله محمد مصطفى، الذي يدرس الطب حاليا وكان متفوقا دائما وصاحب الأول.

واختتم "أحمد" حديثه معلقا: “الحمد لله رب العالمين قدرت أحقق حلمي منذ الطفولة، وأمنية والِدَيَّ وسوف التحق بكلية الطب".

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