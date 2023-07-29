أستراليا: تعليق المناورات العسكرية مع الولايات المتحدة إثر تحطم طائرة مروحية

السبت 29/يوليو/2023 - 09:00 ص

أعلن وزير الدفاع الأسترالي، ريتشارد مارليس، اليوم السبت، أن أربعة أشخاص قد فقدوا إثر تحطم مروحية تابعة للجيش الأسترالي في البحر خلال مناورة عسكرية واسعة النطاق.

وقال مارليس - حسبما أفادت قناة الحرة الأمريكية - "بينما نتحدث إليكم الآن، لم يعثر على أفراد الطاقم الأربعة بعد، وقد تم تعليق المناورات العسكرية واسعة النطاق بين واشنطن وكانبيرا".

وتحطمت الطائرة الأوروبية الصنع، من طراز تايبان إم آر إتش-90 أمس الجمعة.