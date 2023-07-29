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السبت 29 يوليو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

أستراليا: تعليق المناورات العسكرية مع الولايات المتحدة إثر تحطم طائرة مروحية

تحطم مروحية
تحطم مروحية
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أعلن وزير الدفاع الأسترالي، ريتشارد مارليس، اليوم السبت، أن أربعة أشخاص قد فقدوا إثر تحطم مروحية تابعة للجيش الأسترالي في البحر خلال مناورة عسكرية واسعة النطاق. 
وقال مارليس - حسبما أفادت قناة الحرة الأمريكية - "بينما نتحدث إليكم الآن، لم يعثر على أفراد الطاقم الأربعة بعد، وقد تم تعليق المناورات العسكرية واسعة النطاق بين واشنطن وكانبيرا".
وتحطمت الطائرة الأوروبية الصنع، من طراز تايبان إم آر إتش-90 أمس الجمعة.

جيش الأسترالي تحطم مروحية واشنطن أستراليا