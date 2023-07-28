مصدر أمني ينفي وجود أي تعديلات على اللوحات المعدنية للسيارات

نفى مصدر أمنى إجراء أى تعديلات على شكل اللوحات المعدنية للمركبات بمختلف أنواعها.

على سياق آخر نجح رجال المرور في تحرير 1792 مخالفة عدم تركيب الملصق الإلكتروني، وضبط 450 مخالفات لقائدى الدراجات النارية، لعدم ارتداء الخوذة، ورفع 38 سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة من الشوارع.



فيما ينتر رجال المرور لشن حملات مرورية مكثفة، لرصد كل المخالفات المرورية بشتى أنواعها، وعدم التهاون مع مخالفى قواعد وآداب المرور، كما يتم رفع كل السيارات المتروكة التى يتم رصدها بالشوارع، وتتسبب فى زحامات مرورية بالطرق.



وتمركزت الحملات المرورية أعلى المحاور والشوارع ، لرصد المخالفات وإلزام المواطنين بقواعد وآداب المرور، وللحد من وقوع الحوادث المرورية الناجمة عن السير عكس الاتجاه، أو الانتظار الخاطئ بالطرق السريعة.



