امتيازات خاصة تتمتع بها أبقار إيطاليا في هذا الجو الحارق

خلال الأسبوع الماضي، تمتع قطيع من الأبقار الموردة للحليب المستخدم في صنع جبن بارميجيانو-ريجيانو بامتيازات رائعة، في الوقت الذي عانى فيه الإيطاليون من درجات حرارة شديدة، وفقًا لما نشرته صحيفة "The Financial Times" البريطانية.

وأوضحت الصحيفة أن المراوح العملاقة كانت تعمل بأقصى سرعتها من الصباح حتى الليل لتبريد الماشية المميزة، حيث يمكن أن ينخفض إنتاج الألبان بنسبة 10% تحت ضغط الحرارة. كما استخدمت آلات خاصة لرش الأبقار برذاذ خفيف.

وذكرت أنَّ روبرتو جيلفي، الذي ينتمي للجيل الثاني من ملاك شركة منتجات الألبان Zecca del Carzeto، ويبلغ من العمر 58 عامًا، استخدم مبردات لأبقاره للمرة الأولى منذ أكثر من عقد من الزمن، إذ كان يستخدمها سابقًا فقط في الأشهر الأكثر حرارة في السنة، ولكنه الآن يستخدمها لمدة خمسة أشهر في السنة لمدة تصل إلى 16 ساعة في اليوم، مما يتطلب تكلفة كبيرة.

وأشار جيلفي، الذي يعمل كرئيس فرع الكونفدرالية العامة للزراعة في بارما، إيطاليا، إلى أنه يجب الحرص على تجنب تعريض الأبقار لدرجات حرارة تزيد عن 26 درجة مئوية، وذلك للحفاظ على راحتها وصحتها في الأجواء الدافئة.

ويركز مزارعو الألبان في منطقة إميليا رومانيا الإيطالية، حيث يتم إنتاج جبن بارميجيانو ريجيانو الشهير، على كيفية الحفاظ على الأبقار باردة ومريحة، وفقًا لقانون صارم يتألف من حوالي 17 صفحة.