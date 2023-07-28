بالصور.. ابنة بورسعيد آية إيهاب تحقق المركز الأول في بطولة أفريقيا للجودو

حققت آية إيهاب إبراهيم، ابنة محافظة بورسعيد ولاعبة فريق النادي المصري للجودو، اليوم الجمعة، المركز الأول والميدالية الذهبية في وزن 78 كيلو جرام بمنافسات بطولة أفريقيا للجودو - ناشئات - التي تستضيفها مدغشقر حاليًا.

كانت اللاعبة والتي يتولى تدريبها الكابتن أسامة عاشور، المدير الفني للعبة الجودو بالنادي المصري، قد سبق لها تحقيق الميدالية البرونزية في بطولة أفريقيا التي أقيمت بتونس مؤخرا، كما سبق لها أيضًا تحقيق الميدالية الفضية بالبطولة العربية بقطر وكذلك المركز الأول ببطولات الجمهورية سواء على مستوى الآنسات أو الناشئات.

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