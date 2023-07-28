صور تُعرض لأول مرة.. التجهيزات النهائية لافتتاح دير القديسة العذراء مريم "درنكة" بجبل أسيوط الغربى

تنشر "البوابة نيوز" صور تُعرض لأول مرة للمشروع المنتظر افتتاحه بدير القديسة العذراء مريم ( درنكة ) بجبل أسيوط الغربى، وهو كنيسة وتمثال العذراء الملكة.

وتم تصميم الكنيسة بحيث يعلوها تمثال ضخم للقديسة العذراء مريم على طراز كنائس لبنان مثل تمثال سيدة حاريصا الشهير هناك.

وسوف يتم إفتتاح الكنيسة يوم الإثنين المقبل الموافق ٣١ يوليو تحت رعاية الجليل الأنبا يوأنس أسقف كرسى أسيوط، وقد قام بنحت التمثال أ.د/ جرجس سعيد الجاولى أستاذ النحت الميدانى والفراغى بكلية الفنون الجميلة جامعة المنيا ورئيس قسم النحت بالكلية أما بالنسبة للتمثال فهو مصنوع من مادة الفوم بإرتفاع ٩ أمتار وعرض ٤ أمتار وعمق ٣ امتار

ويوضح دكتور ” الجاولى”: “لقد قمت بنحته العام الماضى فى أول تجربة خاصة بهذه الخامة، وإستمر نحته قرابة ثلاث أشهر وإستخدمت فيه ما يقرب من ٥٠ متر مكعب من الفوم”.

ويتابع دكتور “الجاولى”: تم نحت التمثال على عدة أجزاء كبيرة نظرًا لعدم توفر أتيليه بهذا الإرتفاع العملاق، ولضعف الإمكانيات المتاحة لتحقيق هذا العمل والذى كان الفكر التنفيذى والتخطيط هو العامل الأساسى فى نجاح تنفيذه، وأبسط الإمكانيات والأدوات ليس ذلك فقط بل إنى قد لجأت إلى تفريغ التمثال من الداخل أثناء إنشاؤه لتوفير الخامات وتحقيق خفة الوزن لسهولة الفك والنقل والتركيب “.

وقال دكتور “الجاولى”: “التفكير فى كيفية إنجاز هذا العمل الضخم كان وراء سهولة تنفيذه والقدرة على السيطرة على حجم وكتلة التماثيل فى إطار الحفاظ على النسب الصحيحة والتفاصيل الدقيقة”.

وفيما يلى عرض فيديو لطريقة تركيب التمثال



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