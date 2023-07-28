آخرهم هيثم شاكر.. نجوم يقتحمون تجربة التقديم التليفزيوني لأول مرة

أعلن المطرب "هيثم شاكر" أمس عن استعداده لأول مرة لتقديم برنامج غنائي وسوف يعرض علي أحدي القنوات الفضائية خلال الأيام المقبلة ولم يكن شاكر الأول الذي يقتحم تجربة التقديم التليفزيوني خلال الفترة الماضية فقرر عدد من الفنانين الجلوس علي كرسي المذيع للمرة الأولي أيضًا وترصد “البوابة نيوز” في هذا التقرير هؤلاء النجوم:

برنامج غنائي بإنتاج ضخم لهيثم شاكر

كشف الفنان الشاب هيثم شاكر تفاصيل جديدة عن أعماله خلال الفترة المقبلة، مشيرًا انه يُحضر لبرنامج غنائي ضخم.

وأوضح هيثم شاكر ان البرنامج في مرحلة التحضيرات النهائية وسيكون على مستوى إنتاج كبير جدًا، لافتًا انه في غاية السعادة لانه سنخوض تجربة تقديم البرامج التليفزيونية لأول مرة في مسيرته العملية.

وفاء عامر: أُقدم برنامج للمرأة خارج المألوف

تستعد الفنانة وفاء عامر لتقدم برنامج جديد علي احدي الشاشات التلفزيونية.

وكشفت وفاء عامر عن تفاصيل البرنامج، قائلة: "البرنامج سيكون خاص بالمرأة واي سيدة مصرية وسيكون مفاجأة للجمهور بكل المقاييس لانه سوف يناقش قضايا نسائية لم تناقش من قبل".

برنامج شبابي للفنانة منة عرفة.. قريبًا

وعلي صعيد أخر، تستعد الفنانة الشابة منة عرفة لتقديم أولى تجاربها في التقديم التليفزيوني من خلال برنامج نسائي شبابي والمقرر إنطلاقه في الأيام القليلة المقبلة لمناقشة قضايا شبابية متداولة علي المستوي الاجتماعي.

وقد سبق وغيرهم من الفنانين قدموا برامج تلفزيونية وخاضوا التجربة لأول مرة مثل برنامج سهرانين للنجم أمير كرارة،، ومروة عبدالمنعم، ونشوي مصطفي وغيرهم من النجوم.