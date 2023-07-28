الأرصاد تكشف موعد انتهاء موجة الطقس الحارة

كشفت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن توقعات الأرصاد الجوية عن حالة الطقس خلال الأسبوع المقبل، مشيرة إلى أنه بداية من غد السبت يبدأ انتهاء الموجة شديدة الحرارة التي تضرب البلاد منذ أسبوعين ماضيين.



وتوقعت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، في مداخلة هاتفية للتلفزيون المصري، مساء اليوم الجمعة، انخفاض درجة الحرارة بمعدل درجتين عن درجة الحرارة أمس، موضحة أن اليوم سيكون الأخير في الموجة شديدة الحرارة التي أثرت علينا منذ أسبوعين.

وأشارت إلى أنّ اليوم يشهد جوا شديد الحرارة رطبا في معظم أنحاء الجمهورية، حيث نتأثر بامتدد منخفض الهند الموسمي المصحوب بكتل هوائية شديدة الحرارة تمر على البحر المتوسط ومحملة بكميات كبيرة من بخار الماء وهو ما يؤدي إلى ارتفاع نسب الرطوبة في الجو، بالإضافة إلى المرتفع الجوي في طبقات الجو العليا.



وأكملت غانم، أن ارتفاع نسب الرطوبة يجعلنا نشعر بقيم حرارة مرتفعة بشكل كبير، فالعظمى على القاهرة الكبرى في الظل ستكون 38 درجة مئوية، لكن إحساسنا بها يصل إلى 41 أو 42 درجة مئوية بسبب وجود نسب رطوبة في الجو.



ولفتت إلى أنه هناك استمرار للموجة الحارة على كافة الأنحاء، خلال شهر أغسطس، بسبب امتداد منخفض الهند الموسمى، الذي يتعاظم تأثيره خلال شهر يوليو وأغسطس، ويتسبب في رفع درجات الحرارة على كافة الأنحاء.



