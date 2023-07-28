إصابة 3 أشخاص في حادث انقلاب دراجة نارية على طريق القاهرة - الفيوم

أصيب 3 أشخاص بجروح وكسور وكدمات متفرقة بالجسم، إثر تعرضهم لحادث انقلاب دراجة نارية كانوا يستقلونها على طريق القاهرة/ الفيوم الصحراوي بدائرة مركز سنورس بمحافظة الفيوم، ظهر اليوم الجمعة، وذلك بسبب السرعة الزائدة وإختلال عجلة القيادة في يد السائق وفقدانه السيطرة عليها فانقلبت وسقط مستقليها أرضًا مما تسبب في إصاباتهم.



تلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد ورود بلاغًا بوقوع حادث انقلاب دراجة نارية على طريق القاهرة/ الفيوم الصحراوي، قرب مدخل سنورس، ووجود عدد من المصابين.

وأسفر حادث طريق القاهرة/ الفيوم الصحراوي، عن إصابة 3 أشخاص بإصابات متنوعة تراوحت بين بسيطة ومتوسطة وهم محمد عويس (18 سنة)، ومحمد صالح شعبان (22 سنة)، ومحمد عبد القوي (25 سنة).



وعلى الفور، انتقلت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، حيث جرى نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، وإيداعهم في قسم الاستقبال لتوقيع الكشف الطبي عليهم وتشخيص إصاباتهم، تمهيدًا لتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم بحسب إصابة كل منهم.

جرى إزالة آثار الحادث، وتسيير الحركة المرورية على الطريق، وتحرير المحضر اللازم، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال الحادث وظروفه وملابساته، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.