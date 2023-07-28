تراث الثغر والنوبة ضمن عروض مبادرة "ثقافتنا في إجازتنا" ببورسعيد

شهدت حديقة الأمل ببورسعيد ثالث ليالي فعاليات مبادرة "ثقافتنا في إجازتنا"، التي تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني.

قدمت فرقة الأنفوشى للفنون الشعبية، باقة من الرقصات المستوحاة من التراث الإسكندراني وسط إعجاب الجماهير منها "الصيادين، الحجالة، الصعيدي، تراث الأنفوشي"، وتخلل الاستعراضات بعض الفواصل الغنائية للفرقة الموسيقية المصاحبة بقيادة إبراهيم حسن.

كما قدمت فرقة توشكي للفنون الشعبية التراث النوبي الذي تقدمه الفرقة، من خلال عدة فقرات فنية، منها "فلكلور نوبي، سو يا سو، شمندروة، نوبا نونو"، وفي الختام شارك الفنان فرح عيسى الغناء مع جمهور الحديقة.

تقدم الفعاليات بإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعي، وبالتعاون مع إقليم القناة وسيناء برئاسة محمد نبيل، وفرع ثقافة بورسعيد برئاسة د. جيهان الملكي، وتستمر الفعاليات حتى 29 أغسطس المقبل، بحدائق ومنتزهات المدينة الباسلة بحديقة الأمل، ساحة مصر، المنتزه، المسلة، فريال، حديقة المشير.

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