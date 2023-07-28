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الجمعة 28 يوليو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

زجاجات مثلجة وورود.. هيئة تنشيط السياحة تستقبل المصطافين في رأس البر

راس البر
راس البر
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واصلت الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة جهودها لاطلاق المزيد من المبادرات لاستقبال زائرى مدينة رأس البر وذلك مع تزايد اقبالهم من مختلف المحافظات خلال موسم صيف ٢٠٢٣.

وبادرت الهيئة باستقبال الزائرين على بوابتي المدينة وتوزيع زجاجات المياه المثلجة عليهم تزامنًا مع ارتفاع درجات الحرارة،  والترحيب بهم داخل المدينة.

شهدت مدينة رأس البر في محافظة دمياط اليوم الجمعة إقبالًا  جماهيريا كبيرًا من المصطافين والرواد على البوابات وساحات انتظار سيارات رحلات اليوم الواحد والموقف الخارجي والشواطئ منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة  ؛ لقضاء أجازة آخر العام وعطلة نهاية الأسبوع خاصةً مع الارتفاع الكبير في درجات الحرارة، وذلك وسط استعدادات مكثفة من الوحدة في كافة المرافق والخدمات لتقديم أفضل الخدمات  المواطنين.

‏ الجدير بالذكر أن العمل يجري من أول ضوء من صباح اليوم مع تكثيف الجهود على الشواطئ بتواجد فريق إدارة الشاطئ ورجال الإنقاذ وتكثيف المعدات البحرية لتأمين المصطافين ورواد المدينة، بالإضافة لعدد ٥ خيم لتجميع الأطفال التائهين وعدد ٤ خيم للإسعاف وعدد ٣٣ برج إنقاذ موزعين بطول الشاطئ، وتجهيز منطقة المعدات والمباني الإدارية وكافة خدمات الشاطئ وفريق ومعدات الإنقاذ، حيث يأتي ذلك في إطار خطة لتوفير كافة الخدمات اللازمة للمصطافين ورواد المدينة خلال موسم صيف ٢٠٢٣.
ويتوافد المصطافين على مدينة رأس البر في دمياط لقضاء عطلة نهاية الأسبوع  وهربا من موجة الحر وسط استعدادات مكثفة من الوحدة لتقديم أفضل الخدمات للسادة المواطنين، إذ يجري العمل من أول ضوء مع تكثيف الجهود على الشاطئ بتواجد فريق إدارة الشاطئ ورجال الإنقاذ وتكثيف المعدات البحرية لتأمين المصطافين ورواد المدينة، حيث تم تزويد الشاطئ بعدد ٥ خيم لتجميع الأطفال التائهين وعدد ٤ خيم للإسعاف وعدد ٣٣ برج إنقاذ موزعين بطول الشاطئ، بالإضافة لتجهيز منطقة المعدات والمباني الإدارية وكافة خدمات الشاطئ وفريق ومعدات الإنقاذ.

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راس البر دمياط محافظة دمياط منال عوض