رابطة الأندية تدرس زيادة مكافأة بطل الدوري الموسم المقبل

تناقش رابطة الأندية المصرية المحترفة زيادة مكافأة بطل الدوري فى الموسم الجديد 2023 _ 2024، فى ظل سعى الرابطة لزيادة موارد الأندية.

وحصل فريق سيراميكا على جائزة مالية مليون و500 ألف جنيه بعد الفوز على النادى المصرى فى نهائى كأس الرابطة، الذى أقيم باستاد برج العرب وانتهى بفوز سيراميكا بنتيجة 4-1، بينما حصل أبناء بورسعيد على مليون جنيه.

وحددت رابطة الأندية المصرية المحترفة منتصف شهر سبتمبر المقبل موعدًا لانطلاق مسابقة الدورى المصرى موسم 2023 - 2024، على أن تقام المسابقة بشكلها الطبيعى والمعتاد دون تغيير.

فيما استقر مجلس إدارة اتحاد الكرة على إقامة السوبر المصرى الجديد من أربعة فرق، ويحدد عامر حسين، عضو اتحاد الكرة والمشرف على لجان المسابقات، خلال الساعات المقبلة، موعد بطولة كأس السوبر الجديد فى الموسم الجارى 2023 وإقامته بالإمارات.