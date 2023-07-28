ads
الجمعة 28 يوليو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

رابطة الأندية تدرس زيادة مكافأة بطل الدوري الموسم المقبل

أحمد دياب
أحمد دياب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تناقش رابطة الأندية المصرية المحترفة زيادة مكافأة بطل الدوري فى الموسم الجديد 2023 _ 2024، فى ظل سعى الرابطة لزيادة موارد الأندية. 
وحصل فريق سيراميكا على جائزة مالية مليون و500 ألف جنيه بعد الفوز على النادى المصرى فى نهائى كأس الرابطة، الذى أقيم باستاد برج العرب وانتهى بفوز سيراميكا بنتيجة 4-1، بينما حصل أبناء بورسعيد على مليون جنيه.
وحددت رابطة الأندية المصرية المحترفة منتصف شهر سبتمبر المقبل موعدًا لانطلاق مسابقة الدورى المصرى موسم 2023 - 2024، على أن تقام المسابقة بشكلها الطبيعى والمعتاد دون تغيير.
فيما استقر مجلس إدارة اتحاد الكرة على إقامة السوبر المصرى الجديد من أربعة فرق، ويحدد عامر حسين، عضو اتحاد الكرة والمشرف على لجان المسابقات، خلال الساعات المقبلة، موعد بطولة كأس السوبر الجديد فى الموسم الجارى 2023 وإقامته بالإمارات.

أحمد دياب رابطة الأندية الدوري