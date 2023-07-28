شيع أهالي محافظة بورسعيد، اليوم عقب صلاة الجمعة، جنازة شاب توفى أثناء حفل خطوبته بالقاعة الفرنسية نطاق حي الشرق بمحافظة بورسعيد، وذلك من مسجد الكبير المتعال إلى مثواه الأخير بمقابر الأسرة نطاق حي الزهور.

بالصور.. الآلاف يشيعون جنازة "صهيب" بعد وفاته في حفل خطوبته ببورسعيد

وسادت حالة من الحزن الشديد بين أفراد أسرته وزملائه، في الوقت الذي دخل معظمهم في نوبة من البكاء.

وكان مستشفى السلام بورسعيد قد استقبل الشاب: سعيد خالد السعيد محمد اسماعيل 22 عامًا، والشهير بـ "صهيب خالد"، جثة هامدة، بادعاء وفاته أثناء حفل خطوبته، اثر توقف في عضله القلب.

وحُرر محضر بالواقعة وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والتحري حول ملابسات الواقعة، ووضعت الجثة بمشرحة مستشفى النصر تحت تصرف النيابة العامة.

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