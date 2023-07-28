السيسي يدعو إلى البحث عن آليات تمويل مبتكرة لدعم الزراعة في افريقيا

أكد الرئيس السيسي، على أهمية توفير احتياجات الدول النامية، فيما يخص الأمن الغذائي وسلاسل الإمداد وارتفاع الأسعار، نتيجة الأزمات العالمية الاقتصادية.

وشدد “الرئيس السيسي” خلال كلمته بالقمة الروسية الأفريقية، على ضرورة البحث عن آليات تمويل مبتكرة تدعم النظم الزراعية والغذائية في أفريقيا، متابعا: أتطلع للتوصل إلى حل توافقي، فيما يخص اتفاقية تصدير الحبوب، أخذين في الاعتبار مطالب كافة الأطراف ووضع حد للارتفاع المستمر في أسعار الحبوب.

وأكمل: التطورات الدولية المتلاحقة تحتم علينا وجود صوت أفريقي مؤثر وفعال داخل المحافل الدولية القائمة، بما يعمل على تحقيق القدر المطلوب من التوازن.

وأعرب عن تطلع مصر بأن تحذى المطالب الأفريقية بدعم الشريك والصديق الروسي، مؤكدا على أن الوثائق التي ستصدر عن القمة اليوم، تثبت مدى عمق وقوة العلاقات الروسية الافريقية.

وتواصل اليوم الجمعة القمة الروسية الأفريقية الثانية والمنتدى الاقتصادي الروسي الأفريقي فعاليتها بمدينة سانت بطرسبورج الروسية حيث من المقرر أن يصدر عن القمة فى نهاية اليوم البيان الختامى.

وشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس في الجلسة الافتتاحية للمنتدى الاقتصادي والإنساني، الذي يعقد على هامش أعمال النسخة الثانية من القمة الأفريقية الروسية المنعقدة بمدينة سان بطرسبرج.

وشهدت الجلسة الافتتاحية إلقاء كلمات لكلٍ من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلى جانب رئيس جمهورية جزر القمر باعتباره الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي.

وجدير بالذكر أن المنتدى الاقتصادي والإنساني يشمل أيضًا تنظيم 38 جلسة موضوعية، تم توزيعها على أربعة محاور هي الاقتصاد العالمي الجديد، والتكامل الأمني وتعزيز السيادة، والتعاون في مجال العلوم وتكنولوجيا المعلومات، والتعاون الإنساني والاجتماعي

