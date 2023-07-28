رئيس بوروندي: وجهة النظر بشأن الفقر في أفريقيا تعكس وهمًا عالميًا

الجمعة 28/يوليو/2023 - 12:01 م

أكد الرئيس البوروندي إيفاريست نداييشيمي، أن وجهة النظر بشأن الفقر في أفريقيا تعكس وهما عالميا، وأنها في الحقيقة قارة غنية.

وقال الرئيس البوروندي - في حوار مع وكالة تاس الروسية اليوم الجمعة - "لن أصف أفريقيا بأنها فقيرة، فهذا وهم شائع، على العكس من ذلك، إنها قارة غنية جدا"، مشيرا إلى أنه منذ عام 2020 دخلت بوروندي الساحة الدولية والإقليمية، وازداد دورها داخل أفريقيا، وعزز الاتحاد الأفريقي الآليات الإقليمية لإيجاد حلول تنموية.

وأضاف أنه في الآونة الأخيرة، تم إنشاء منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، كما نقدر دور المنظمات شبه الإقليمية في المنطقة، لافتا إلى أنه يتعين على الدول الأفريقية المساهمة في تنمية البشرية جمعاء، مشددا على أن المنظمات الإقليمية ستستمر في التطور ما دامت الدول الأفريقية موجودة فيها.

وأشار إلى أنه "على سبيل المثال، فإن مجموعة شرق أفريقيا في طور التحول إلى اتحاد سياسي، وإنشاء أسواق مشتركة واتحادات جمركية سيسهم في وحدة الشعوب الأفريقية.

وتابع نداييشيمي "إن جمهورية بوروندي تستعد لتطوير العلاقات مع روسيا، حيث تتوقع أن تسفر القمة الروسية الأفريقية عن حلول شاملة، وأنا واثق من أننا سنواصل تطوير العلاقات بين بلدينا وبين روسيا والقارة الأفريقية بشكل عام، وستمكننا هذه القمة من إيجاد حلول شاملة لذلك اتطلع إلى نتائجها وآمل أن تحقق لنا نتائج إيجابية".

وأكد "نحن ندخل مرحلة جديدة ونواجه تحديات عالمية من تغير المناخ والأمراض والأوبئة والإرهاب الدولي؛ لذا فقد حان الوقت لتغيير مبادئ عملنا، كما يجب علينا تطوير تعاوننا وتوحيد الجهود على الصعيد العالمي".

وأعرب رئيس بوروندي عن امتنانه لروسيا على دعمها في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وقال "أريد أن أغتنم هذه الفرصة لأشكر روسيا حكومة وشعبا على دعمهم ل بوروندي في وقت واجهنا فيه عقوبات الغرب الجائرة، لكن بفضل روسيا، لم يتمكن مجلس الأمن الدولي من فرض هذه العقوبات".

وأضاف "على وجه الخصوص، وقعنا خارطة طريق في مجال الطاقة النووية بين روسيا وحكومة بوروندي، وكذلك في القانون والدفاع والرعاية الاجتماعية"، واصفا العلاقة بأنها "تاريخية حقا".