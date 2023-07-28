العيد 24 لنشاط إيمان ونور لخدمة ذوي الاحتياجات بالقوصية

احتفل ابناء نشاط إيمان ونور "العائلة السعيدة"، لخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة بالقوصية، بالعيد الرابع والعشرين لتأسيسه ( 1999 – 2023 )، وذلك خلال الأمسية الروحية والفنية البديعة التى نظمها أبناء العائلة، بدير راهبات المحبة بالقوصية.

كانت البداية حيث ترأس الأنبا مرقس وليم مطران القوصية للأقباط الكاثوليك للقداس الإلهي وعاون نيافته فى الصلاة القمص انطون رزق الله راعي كاتدرائية قلب يسوع الأقدس بالقوصية، وحضره الأخوات راهبات المحبة تتقدمهن الأخت ندا عيد رئيسة الدير.

كما شارك بالحضور خدام النشاط والمخدومين وأسرهم إلى جانب مشاركة عدد كبير من أبناء الرعية.

خلال العظة شكر الأنبا مرقس الرب على المناسبة المباركة وعلى نعمته العاملة فى قلوب ونفوس ذوي القدرات الخاصة والتى تقود من يتأملها، إلى الإقرار بمحبة الله ورحمته الفائقة لكل شخص.

كذلك قدم الأب المطران الشكر لخدام النشاط لعملهم العظيم فى رعاية المعاقين. وأكد نيافة الأنبا مرقس لخدام النشاط ولكل الأهل الحضور أهمية ان يغيروا الصورة الذهنية والتى مفادها أن الخدام هم من يقدمون لذوي الاحتياجات الخاصة ما يطلبون وبأنهم الأقوياء واخوتهم هم الضعفاء، داعيًا إياهم – الخدام – أن يتأملوا النعم والبركات التى ينالونها فى شرف خدمة لذوي الاحتياجات الخاصة.

وأن هذه النعم الجزيلة هى الفرح والطمأنينة وسلام القلب الذى يهب الرب للخدام حسب وعده الصادق أن كل ما فعلتموه بأحد إخوتي هؤلاء الصغار، بي قد فعلتموه ( مت 25 / 40 ).

فى نهاية العظة دعا سيادة المطران الجميع إلى النمو فى محبة الله وخدمته حتى يتمجد اسم الرب وينتشر ملكوت فى القلوب.

عقب القداس الإلهي قدم نشاط العائلة السعيدة حفلًا فنيًا تخلله عدد من الفقرات الروحية والفنية قام بأدائها خدام النشاط والمخدومين من ذوى الاحتياجات الخاصة.

ومن هذه الفقرات مسرحية الكبير، ترنيمة انا فرحان، اغنية مين يقدر على قلبي، اوبريت صلاة، ترنيمة الفراشة، واغنية الصعايدة أهم.

كانت قد قامت بتقديم فقرات الاحتفالية جاكلين كرم مسئولة النشاط بالقوصية وقد شارك فى حضور الاحتفالية الفنية عدد من القيادات المحلية من المهتمين بقضايا ذوي الاحتياجات الخاصة بمدينة القوصية وهم د. خالد عبدالعال مدير الإدارة الصحية، مصطفى محسب مدير عام بمركز الشباب والرياضة، امال بهجات مدير مدرسة مهران خلاف الإعدادية وأمين التثقيف والتدريب بحزب مستقبل وطن، وجيهان كرم مدير مدرسة الإعدادية بنين وأمينة المرأة بحزب مستقبل وطن بالقوصية.