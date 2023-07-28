البطولة العربية.. تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة الاتحاد المنستيري

يستعد فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، لمواجهة نظيره الاتحاد المنستيري، مساء اليوم الجمعة، في تمام الساعة السادسة مساء، في افتتاح مشوار الفريق الأبيض بالبطولة العربية (كأس الملك سلمان).

واستقر الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني للزمالك على التشكيل الذي سيخوض به مواجهة اليوم، حيث من المتوقع أن يخوض المباراة بتشكيل مكون من:

في حراسة المرمى: محمد صبحي

خط الدفاع: حاتم سكر، حسام عبد المجيد، مصطفى الزناري، حمزة المثلوثي

خط الوسط: محمد أشرف "روقا"، نبيل عماد "دونجا"، أحمد فتوح

خط الهجوم: إبراهيما نداي، سيف الدين الجزيري، أحمد مصطفى "زيزو".