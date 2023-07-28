رحمة الأولى على الثانوية الأزهرية بالمنيا: «اقترب حلمي أن أصبح طبيبة عيون»

حالة من البهجة والسعادة عمت على قرية جريس بمركز أبو قرقاص جنوب محافظة المنيا وغمرت الفرحة والزغاريد المنزل بعدما حصلت الطالبة رحمة على المركز الأول على مستوى المحافظة فى القسم العلمى بالثانوية الأزهرية.

حصلت الطالبة رحمة حازم محمد رتيب بنت قرية جريس بمركز أبو قرقاص جنوب محافظة المنيا على المركز الأول على الثانوية الأزهرية في محافظة المنيا في الشعبة العلمية بمجموع 630 أي 96.92% لتحتل صدارة قائمة أوائل الثانوية الأزهرية للقسم العلمي بالمحافظة.

وقالت الطالبة رحمة حازم، "كنت أعتاد على المذاكرة وحفظ القرآن الكريم معا في وقت واحد خلال المذاكرة طوال العام"، وحفظت القرآن الكريم كاملًا وسأستمر في حفظه بالتجويد".

وأوضحت الطالبة رحمة في تصريحات خاصة لـ«البوابة نيوز»، أن والدتها ووالدها كانا يدعمانها ويساعدانها على المذاكرة والمراجعة خاصة خلال أوقات الامتحانات، مضيفة «والدي كان يساعدني كثيرًا على المذاكرة».

وتابعت رحمة: "كنت أحلم أن أصبح طبيبة والتحق بكلية الطب وأتخصص فى قسم العيون والحمدلله حققت حلمي وبإذن الله سوف التحق بكلية الطب وكنت أتوقع أن أكون من أوائل الجمهورية وليس أوائل المحافظة فقط".

وأضافت، أنها شعرت بالسعادة عندما تلقت الخبر وسادت الفرحة أرجاء القرية كلها، مشيرة إلى أن لوالدها ووالدتها دور كبير فى تفوقها، قائلة: "والدى ووالدتى دعموني وتعبوا معايا جدا خلال هذا العام وأنا سعيدة إنى فرحتهم ورفعت راسهم والحمدلله".

وأكد والد الطالبة، على سعادته البالغة من حصول ابنته على المركز الأول على مستوى الجمهورية، مؤكدًا أنها سوف تحقق حلمها بدخول كلية الطب التي حلمت بدخولها طوال السنوات الماضية ووفقها الله لها.