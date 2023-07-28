قرارات هامة وعاجلة لرئيس الوزراء بشأن تخفيف أحمال الكهرباء

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء عن عدد من القرارات، وذلك للتعامل مع أزمة الاستهلاك المتزايد للكهرباء، ومنها، يوم عمل من المنزل الأحد من كل أسبوع لموظفي الحكومة في أغسطس، وذلك لترشيد استهلاك الكهرباء.

كما أعلن عن الاتفاق مع وزير الشباب والرياضة أن ينتهي لعب المباريات قبل المغرب لمنع استهلاك الكهرباء فى الاستادات والمنشآت الرياضية، حيث سيشهد شهر أغسطس ارتفاع فى درجات الحرارة بشكل غير مسبوق.

وأعلن الدكتور مصطفى مدبولي عن وقف تصدير الغاز فى أشهر الصيف، وتصديره فى فصول الشتاء والربيع والخريف، مؤكدا أنه لا يوجد نقص فى الغاز ولا يوجد أزمة فى حقل ظهر.