لافروف يدعو إلى عودة النظام الدستوري في النيجر

أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، عن ضرورة عودة النظام الدستوري في النيجر بعد إعلان العسكريين عن عزل الرئيس محمد بازوم، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء "نوفوستي" الروسية.

وقال لافروف في حديث للقناة الروسية الأولى، يوم الخميس: "نؤكد على موقفنا أنه من الضروري استعادة النظام الدستوري في النيجر".

وأشار لافروف إلى أن "وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن والبريطانيين والأمين العام للأمم المتحدة دانوا الانقلاب، وقالوا جميعا إنه لا يجوز تغيير السلطة بطريقة غير ديمقراطية".

وتابع: "وفي هذا الصدد نتذكر فبراير عام 2014، والانقلاب في أوكرانيا، عندما كان الغرب، الذي قدم الضمانات بموجب الاتفاقيات التي انتهكتها المعارضة، يرد بشكل غامض على أسئلتنا لماذا لا يستطيع دعوة المعارضة إلى حفظ النظام، وقالوا لنا إن العملية الديمقراطية قد تكون غير قابلة للتنبؤ".

وأضاف لافروف: "بوسعكم الحكم بأنفسكم كيف يتعامل زملاؤنا الغربيون مع الانقلابات التي تحدث بعيدا من جهة، ومع الانقلابات التي ينظمونها بأنفسهم من جهة أخرى".

يذكر أن العسكريين أعلنوا يوم الأربعاء 26 يوليو عزل الرئيس محمد بازوم وإغلاق الحدود وفرض حظر التجوال.