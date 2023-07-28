البطولة العربية.. بنزيما يقود الاتحاد السعودي لانتصار على الترجي

قاد النجم الفرنسي كريم بنزيما، فريقه الاتحاد السعودي لانتصار على الترجي التونسي بهدفين مقابل هدف، خلال المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب مدينة الملك فهد بمدينة الطائف، في إطار منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس الملك سلمان للأندية (البطولة العربية) 2023.

ونجح بنزيما في خطف 3 نقاط لاتحاد جدة على حساب الترجي، بعدما سجل هدفًا وصنع آخر، حيث شارك في اللقاء كأساسي وغادر الملعب بعد استبداله في الدقيقة 71.

وقص أسامة بوقرة، شريط أهداف المواجهة في الدقيقة 26، ليتقدم لفريق الترجي بهدف، قبل أن يدرك المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله، التعادل لصالح اتحاد جدة في الدقيقة 36 من صناعة بنزيما، لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي.

وفي الشوط الثاني، سجل نجم ريال مدريد الإسباني السابق، هدفًا رائعًا من تسديدة من خارج منطقة الجزاء، وذلك في الدقيقة 55 من زمن اللقاء.

وشهدت المباراة، مشاركة النجم المصري طارق حامد أساسيًا مع العميد وأكمل اللقاء حتى دقائقه الأخيرة، في ظل غياب مواطنه المدافع أحمد حجازي المصاب بقطع في الرباط الصليبي للركبة.

وبتلك النتيجة، تصدر الاتحاد السعودي جدول ترتيب المجموعة الأولى من دور المجموعات بالبطولة العربية برصيد 3 نقاط بعد فوزه على الترجي، متساويًا مع الشرطة العراقي، الذي فاز على الصفاقسي بهدف للا شئ، ليأتي الفريقين التونسيين في المركزين الثالث والرابع بلا نقاط.