الأنبا أبرآم يشارك في لجنة مناقشة رسالة دكتوراه عن المتنيح الأنبا بيمن بالفيوم

شارك الأنبا آبرام مطران ورئيس أديرة الفيوم في مناقشة رسالة الدكتوراه المقدمة من الباحثة مادونا عماد ناشد المدرس المساعد بقسم أصول التربية والتي تمت مناقشتها في كلية التربية، جامعة الفيوم، وحملت عنوان "الفكر التربوي في كتابات المتنيح نيافة الأنبا بيمن من عام ١٩٣٠ إلى عام ١٩٨٦م" (دراسة تحليلية نقدية).

تكونت لجنة الحكم والمناقشة من:

الدكتور يوسف سيد محمود، أستاذ ورئيس قسم أصول التربية بكلية التربية بجامعة الفيوم وعميد كلية التربية الأسبق "رئيسًا ومشرفًا"، الدكتور الأنبا آبرام، مطران ورئيس أديرة الفيوم وعميد الكلية الإكليريكية بالقاهرة الأسبق وعميد معهد الأرشيدياكون حبيب جرجس والبابا شنودة الثالث للدراسات اللاهوتية بالفيوم، عضوًا مناقشًا، الدكتور نبيل سعد خليل، أستاذ التربية المقارنة والإدارة التعليمية المتفرغ بكلية التربية بجامعة سوهاج، عضوًا ومشرفًا، الدكتور حمدي حسن عبد الحميد، أستاذ أصول التربية المتفرغ وعميد كلية التربية بجامعة الزقازيق الأسبق، عضوًا ومناقشًا.

وفي ختام المناقشة منحت اللجنة الباحثة درجة الدكتوراه في الفلسفة في التربية تخصص أصول التربية.

كان الدكتور ياسر مجدي رئيس جامعة الفيوم قد استقبل نيافة الأنبا أبرآم وبرفقته الباحثة بمكتبه بمقر الجامعة، كما استقبلتهما الأستاذ الدكتور آمال جمعة عميد كلية التربية بالجامعة ذاتها، وأهدت نيافته درع الكلية.