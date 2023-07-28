العاشرة على الجمهورية بالثانوية الأزهرية: «أسرتي الداعم الأول لي ومثلي الأعلى الدكتور مجدي يعقوب»

أعلنت الطالبة أسماء محمد عبد الغفار محمد هلال، الحاصلة على المركز العاشر على مستوى الجمهورية في إتمام الشهادة الثانوية الأزهرية لعام 2023، أن دعم أسرتها كان العامل الأساسي في تحقيقها للنجاح، حيث قدموا لها الدعم اللازم ووفروا بيئة مناسبة للمذاكرة خلال الفترة الصعبة التي مرت بها.

وأوضحت الطالبة أن من أهم أسرار نجاحها هو تنظيم وقتها بشكل جيد ومتابعة برامج التلفزيون ومواقع التواصل الاجتماعي بشكل متقطع، إضافة إلى استخدام الكتب الخارجية في المذاكرة بجانب الكتاب المدرسي.

وأشارت إلى أن دراسة المواد الشرعية والعلمية في الأزهر الشريف تتطلب جهدًا كبيرًا، وأن تنظيم الوقت يلعب دورًا هامًا في تحقيق النجاح.

وقالت أن الدكتور مجدي يعقوب، هو مثلها الأعلى حيث يعمل بحب وإخلاص في علاج مرضى القلب، مشيرة إلى أن حلمها هو الالتحاق بكلية الذكاء الاصطناعي ولكن هذا التخصص غير موجود في كليات الأزهر الشريف.

وأرسلت رسالة إلى أولياء الأمور بضرورة توفير الدعم اللازم لأبنائهم وتوفير البيئة الملائمة للمذاكرة والتحفيز، وعدم الضغط عليهم في مرحلة الثانوية الأزهرية.

أعلن الدكتور محمد الضوينى، وكيل الأزهر، أسماء أوائل القسم العلمي في مؤتمر صحفي نظمه المركز الإعلامي للأزهر بمقر مشيخة الأزهر:

الأول: أسماء عبد الله عبد الله محمد السماحي، معهد فتيات أبو زيادة بكفر الشيخ، مجموع (649)، بنسبة 99.85%.

الأول مكرر: حبيبة السيد مصطفى، معهد فتيات كفر الشيخ بكفر الشيخ، مجموع (649)، بنسبة 99.85%.

الأول المكرر: عصام هلال مصطفى الحريري، معهد العامرية بالغربية، مجموع (649)، بنسبة 99.85%.

الرابع: أسامة محمد رمضان محمد عراقي، معهد كفر الشيخ، مجموع (648)، بنسبة 99.69٪.

الرابع مكرر: أشرقت إبراهيم صلاح السيد الهدهد، معهد فتيات السلطان راشد النموذجي بالقاهرة، مجموع (648)، بنسبة 99.69٪.

الرابع مكرر: محمود حسين السيد، معهد كفر صقر بالشرقية، مجموع (648)، بنسبة 99.69٪.

الرابع مكرر: مروة نور الدين أبو ضيف عثمان، معهد فتيات الإمام على بن أبي طالب النموذجي بسوهاج، مجموع (648)، بنسبة 99.69٪.

الرابع مكرر: مریم هشام عبد العزيز علي فايد، معهد فتيات الدلنجات بالبحيرة، مجموع (648)، بنسبة 99.69٪.

الرابع مكرر: هند أحمد شحاته، معهد فتيات كفر الشيخ النموذجي، مجموع (648)، بنسبة 99.69٪.

العاشر: أسماء محمد عبد الغفار، معهد فتيات دمنهور النموذجي بالبحيرة، مجموع (647)، بنسبة 99.54٪.

العاشر مكرر: آية حسين طه محمد، معهد فتيات الشقر ببنى سويف، مجموع (647)، بنسبة 99.54٪.

العاشر مكرر: زينب بركات حسن، معهد فتيات نصر الله بالبحيرة، مجموع (647)، بنسبة 99.54٪.

العاشر مكرر: محمد على محمد علي حسن، معهد صندلا لكفر الشيخ، مجموع (647)، بنسبة 99.54٪.

العاشر مكرر: محمد مصطفى عبد الوهاب، معهد حلمية الزيتون النموذجي بالقاهرة، مجموع (647)، بنسبة 99.54٪. العاشر مكرر: محمود سعد حسين عبد السميع، معهد صفط اللبن بالجيزة، مجموع (647)، بنسبة 99.54٪.

العاشر مكرر: مروة خالد عيسى، معهد فتيات ميت النحال بالدقهلية، مجموع (647)، بنسبة 99.54٪.

العاشر مكرر: يوسف عمر عمر عبد العزيز، معهد الجديدة بالشرقية، مجموع (647)، بنسبة 99.54٪.

وأناب فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم الخميس، فضيلة الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر لاعتماد نتيجة امتحانات الدور الأول للشهادة الثانوية الأزهرية للعام الدراسي 2022/2023م، وجاءت نسبة النجاح في القسم العلمي 59.34٪، وبلغ عدد الطلاب المتقدمين من القسم العلمي (50738) طالبًا وطالبة، من البنين (27435) طالبًا، و(23303) طالبة.