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الخميس 27 يوليو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

شادي حسين يعلن الرحيل عن الأهلي ويودع الجماهير

شادي حسين لاعب الأهلي
شادي حسين لاعب الأهلي
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أعلن شادي حسين مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الرحيل عن القلعة الحمراء رسميا بعد موسم واحد فقط وودع جماهير النادي عقب رحيله.

وكتب شادي حسين عبر حسابه على "فيس بوك": اليوم انتهى تعاقدى مع النادى الاهلى كلاعب بس اكيد  كمشجع ومحب للنادى مستمرة للأبد.

أضاف: فى البداية حابب إنى أشكر مجلس إدارة النادى الأهلى على الدعم الدائم لشخصى وللمجموعة وبشكر كل اللاعيبة الرجالة على الاخلاص والتعب طول السنة اللى الحمدلله اترجمت بخمس بطولات. 
واصل: بشكر جمهور النادى الاهلى العظيم على الحب والدعم اللى شوفته طول السنة مهما اتكلمت وقولت عمرى ما هوفيكوا حقكوا. 
واختتم شادي حسين حديثه: بالتوفيق لنادينا الحبيب الفترة الجاية دائمًا على منصات التتويج ان شاء الله.
وأنهى شادي حسين إجراءات الانتقال إلى نادي زد  لتدعيم صفوفه في ظهوره الأول بالدوري الممتاز في الموسم المقبل.

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