ads
الخميس 27 يوليو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

الرئيس الإندونيسي يبدأ زيارة رسمية إلى الصين

الرئيس الإندونيسي
الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

وصل الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو اليوم الخميس الصين في زيارة عمل تستغرق ثلاثة أيام يلتقي خلالها مع نظيره الصيني وعدد من المسئولين لبحث تعزيز العلاقات الثنائية.

نقلت وكالة أنباء آنتارا الإندونيسية عن بيان الرئاسة القول إنه خلال الزيارة، من المقرر أن يلتقي الرئيس جوكو بالرئيس الصيني شي جين بينج لمناقشة خطوات تقوية وتعزيز التعاون بين البلدين.

في تشنغدو الصينية، سيناقش هو وشي عددًا من جداول الأعمال ذات الأولوية، بما في ذلك الاستثمار والتجارة والصحة ومختلف المشاريع الاستراتيجية بين إندونيسيا والصين، فضلًا عن القضايا الإقليمية والعالمية.

قال قبل مغادرته قاعدة حليم برداناكوسوما الجوية في جاكرتا اليوم الخميس "هذا الصباح سأقوم مع السيدة الأولى ووفد محدود بزيارة عمل إلى تشنغدو في الصين".

ذكر أن زيارته تأتي تلبية لدعوة الرئيس شي وتتزامن مع ذكرى مرور 10 سنوات من الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين إندونيسيا والصين، مؤكدا أن الصين هي أكبر شريك تجاري واستثماري لإندونيسيا.

من المنتظر أن يعود الرئيس الإندونيسي إلى بلاده بعد غد السبت.

جوكو ويدودو الصين شي جين بينج