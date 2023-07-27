الرئيس الإندونيسي يبدأ زيارة رسمية إلى الصين

وصل الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو اليوم الخميس الصين في زيارة عمل تستغرق ثلاثة أيام يلتقي خلالها مع نظيره الصيني وعدد من المسئولين لبحث تعزيز العلاقات الثنائية.

نقلت وكالة أنباء آنتارا الإندونيسية عن بيان الرئاسة القول إنه خلال الزيارة، من المقرر أن يلتقي الرئيس جوكو بالرئيس الصيني شي جين بينج لمناقشة خطوات تقوية وتعزيز التعاون بين البلدين.

في تشنغدو الصينية، سيناقش هو وشي عددًا من جداول الأعمال ذات الأولوية، بما في ذلك الاستثمار والتجارة والصحة ومختلف المشاريع الاستراتيجية بين إندونيسيا والصين، فضلًا عن القضايا الإقليمية والعالمية.

قال قبل مغادرته قاعدة حليم برداناكوسوما الجوية في جاكرتا اليوم الخميس "هذا الصباح سأقوم مع السيدة الأولى ووفد محدود بزيارة عمل إلى تشنغدو في الصين".

ذكر أن زيارته تأتي تلبية لدعوة الرئيس شي وتتزامن مع ذكرى مرور 10 سنوات من الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين إندونيسيا والصين، مؤكدا أن الصين هي أكبر شريك تجاري واستثماري لإندونيسيا.

من المنتظر أن يعود الرئيس الإندونيسي إلى بلاده بعد غد السبت.