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الخميس 27 يوليو 2023
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رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

تليفزيون البوابة

رجال الدولة والإعلاميون يواسون محمد الباز في عزاء والده.. شاهد

عزاء والد محمد الباز
عزاء والد محمد الباز
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حرص عدد من رجال الدولة والإعلاميين على تقديم واجب العزاء في الحاج عبد الحفيظ النادي الباز، والد الكاتب الصحفي والإعلامي الدكتور محمد الباز رئيس تحرير جريدة الدستور. 

وقال الدكتور محمد الباز رئيس مجلس تحرير جريدة وموقع الدستور، ناعيا والده عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: كنت أرى وجهه كلما نظرت فى مرآتى، اليوم انكسرت مرآتى اليوم مات أبى.

يذكر أن الدكتور محمد الباز رئيس تحرير جريدة الدستور هو احد ابناء محافظة دمياط، ولد في 12 ديسمبر 1973، كاتب وإعلامي مصري، ورئيس تحرير جريدة الدستور، ويقدم حاليآ برنامج آخر النهار على قناة النهار الفضائية المصرية، وبرنامج «مش حسبة برما» على إذاعة نغم إف إم، وقدم سابقًا برنامج 90 دقيقة على قناة المحور الفضائية، وبرنامج باب الله على قناة الغد الفضائية.

 

عزاء والد محمد الباز الكاتب الصحفي محمد الباز