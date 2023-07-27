خطط ودورات تدريبية لاستخدام التقنيات الحديثة بمحافظة المنيا

بدأت محافظة المنيا فعاليات تدريب نظم المعلومات الجغرافية GIS لمستوى الاحتراف لتطوير تطبيقات البنية المعلوماتية المكانية، للإدارات الهندسية على مستوى المحافظة ووحدة البنية المعلوماتية المكانية والمتغيرات المكانية، بالتعاون مع Esri، ويستمر التدريب لمدة 6 أشهر.

وتابع الدكتور محمد أبوزيد نائب محافظ المنيا فعاليات التدريب بإدارة نظم المعلومات والتحول الرقمي، حيث أكد أن التدريب لتعليم المختصين وتطوير البرمجيات الخاصة بنظم المعلومات الجغرافية باستخدام نظم المعلومات وتقنيات الذكاء الاصطناعي في رصد وتوقع مخالفات البناء وتوقعها قبل حدوثها، وذلك في إطار خطة المحافظة لاستخدام التقنيات الحديثة في الإدارة المحلية، كما يسهم التدريب في تطوير أداء وحدات التخطيط العمرانى والإدارات الهندسية فيما يختص بتحديث المخططات التفصيلية في المدن والقرى، وتسريع وتيسير اصدار صلاحيات الموقع والترخيص.

كما يسهم التدريب في استخدام منظومة تتبع حركة المعدات الثقيلة والخفيفة في الخرائط الرقمية من خلال أجهزة التتبع المكاني GBS وتحليل البيانات الواردة منها لبيان اى مخالفات مرتبطة بالمسار أو السرعة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وجدير بالذكر أن المحافظة تمتلك منظومة متقدمة من الخوادم المستخدمة في نظم المعلومات الجغرافية والذكاء الاصطناعي والتي تهدف إلى تطوير العمل في الإدارة المحلية على أسس علمية متقدمة.