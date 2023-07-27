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الخميس 27 يوليو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ جنوب سيناء يصدق على 16 قرار تصالح على مخالفات بناء بشرم الشيخ

جانب من التصديق على
جانب من التصديق على قرارات التصالح
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صدق اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، اليوم الخميس، على 16 قرار لحالات تصالح على مخالفات البناء نموذج رقم " 10" لأهالي مدينة شرم الشيخ، وذلك خلال عرض اللواء رماح هاشم رئيس مدينة شرم الشيخ، بمكتب المحافظ بمجلس مدينة شرم الشيخ الجديد.

وجاء قرار التصديق عقب استيفاء جميع الشروط والمستندات اللازمة لذلك، ووفقًا للقانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، وبناءً على الاشتراطات والتعليمات المنظمة بهذا الشأن، ليصبح إجمالي عدد قرارات التصالح التي تم التصديق عليها حتى الآن لأهالي مدينة شرم الشيخ 239 قرار تصالح.

ووجه محافظ جنوب سيناء بضرورة استكمال التصديق على باقي قرارات التصالح لأهالي مدن المحافظة، وسرعة فحص الملفات المتبقية بجميع المدن وإنهاء جميع الإجراءات وسرعة التصديق عليها.

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16 قرار تصالح مخالفات بناء شرم الشيخ اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء اللواء رماح هاشم رئيس مدينة شرم الشيخ