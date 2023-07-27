الحكومة: استيراد شحنات من المازوت بـ300 مليون دولار

قال الدكتور مصطفى مدبولي، إن شهر يوليو هو الأكثر سخونة، وأزمة انقطاع التيار الكهربائي سببها الارتفاع الشديد في درجات الحرارة، مشيرا إلى أن هناك تنسيق كامل ويومي بين البترول والكهرباء فيما يخص تشغيل المحطات الكهربائية.

وأضاف "مدبولي"، خلال مؤتمر صحفي، أن الاعتماد الأكبر في إنتاج الكهرباء بنسبة 85 % على الغاز الطبيعي والمازوت "الوقود الأحفوري"، مشيرًا إلى “إننا نستهلك يوميا 129 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي والمازوت”، ومصر تنتج كمية من المازوت وتستورد كمية أخرى، لافتا إلى ترشيد الإنارة واستيراد مازوت بـ 300 مليون دولار .



وتابع رئيس مجلس الوزراء: “لتشغيل المحطات الكهربائية لأقصى طاقة ممكنة، استخدمنا كل إمكانيات الدولة من غاز طبيعي ومازوت للتعامل مع الموضوع، بعدما استهلكنا فعليا متوسط الـ 10 أيام الماضية من 144 إلى 146 مليون متر مكعب في اليوم، مع تخفيف الأحمال وقطع الكهرباء، ولو مقطعناش كنا هنحتاج فوق الـ 165 مليون متر مكعب يوميا، وهذه الكميات لم تكن متاحة”.



ونوه مدبولي، بأنه خلال فترة الصيف يتم وقف تصدير الغاز، بسبب ارتفاع كمية الاستهلاك، مضيفا: " الدولة المصرية مش بتسخسر في مواطنيها الغاز وتقوم بتصديره.. هذا كلام غير صحيح".