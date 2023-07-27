مدبولي : نستهلك يوميا 129 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي والمازوت

قال الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء، إنه فى يوم 17 يوليو الماضي مع ارتفاع درجات الحرارة ولتشغيل المحطات مع زيادة الاستهلاك، تم استهلاك 36 جيجا كهرباء فى يوم واحد، وتم استخدام كل إمكانيات الدولة من الغاز والمازوت.

وأضاف مدبولي فى تصريحات صحفية: طبقا للأرقام نحتاج ونستهلك فى وقت الذروة يوميا 129 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي والمازوت.



وتابع أن حجم الاستهلاك الفعلي من الغاز الطبيعي والمازوت وصل لـ 144 لـ146 مليون متر مكعب فى المتوسط يوميا خلال الـ 10 أيام.





وأوضح رئيس الوزراء أن أمين عام الامم المتحدة قال “إننا دخلنا مرحلة الغليان وشهر يوليو هو الاصعب مما يلخص ما نشهده وما يشهده العالم أجمع”، مؤكدا أن هناك تنسيقا يوميا فيما يخص محطات الكهرباء، ويتم تشغيل محطات الكهرباء فى مصر بالاعتماد على الوقود الأحفوري.





