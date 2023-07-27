رئيس الوزراء: الأحد من كل أسبوع يوم عمل من المنزل لموظفي الحكومة لترشيد الكهرباء خلال شهر أغسطس

قال الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء، إن هناك خطة للتعامل مع أزمة الاستهلاك المتزايد للكهرباء ومنها اعتبار يوم الأحد من كل أسبوع يوم عمل من المنزل لموظفي الحكومة لترشيد الكهرباء خلال شهر أغسطس المقبل وسيتم تطبيقه من 6 أغسطس، والاتفاق مع وزير الشباب والرياضة أن ينتهي لعب المباريات قبل المغرب لمنع استهلاك الكهرباء فى الاستادات والمنشآت الرياضية.



وأوضح “مدبولي” أن شهر أغسطس أيضا سيكون به ارتفاع فى درجات الحرارة بشكل غير مسبوق، مؤكدا أنه لا يوجد نقص فى الغاز ولا يوجد أزمة فى حقل ظهر، فإنتاج الغاز الطبيعي بنفس الكميات ونوقف تصدير الغاز فى أشهر الصيف ونصدره فى فصول الشتاء والربيع والخريف.



وأضاف: فى 17 يوليو الماضي مع ارتفاع درجات الحرارة ولتشغيل المحطات مع زيادة الاستهلاك، تم استهلاك 36 جيجا فى يوم واحد فتم استخدام كل إمكانيات الدولة من الغاز والمازوت.



وأوضح أن أمين عام الامم المتحدة قال أننا دخلنا مرحلة الغليان وشهر يوليو هو الاصعب مما يلخص ما نشهده وما يشهده العالم أجمع، مؤكدا أن هناك تنسيق يومي فيما يخص محطات الكهرباء، ويتم تشغيل محطات الكهرباء فى مصر بالاعتماد على الوقود الاحفوري.



وأضاف فى تصريحات صحفية، أنه طبقا للارقام نحتاج ونستهلك فى وقت الذروة يوميا 129 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي والمازوت.