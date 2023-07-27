خطة «الأوقاف» لترشيد استخدام الكهرباء.. أبرزها تخفيف الإضاءة وفصل السخانات والاكتفاء بمكبر صوت واحد

قال الدكتور هشام عبدالعزيز علي، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، إنه في إطار الظروف والمتغيرات المناخية التي يمر بها العالم كله ومن أهم تبعاتها الارتفاع غير المسبوق في درجات الحرارة، وفي ضوء حرصنا على ترشيد استخدام الكهرباء بصفة عامة وخلال شهري أغسطس وسبتمبر بصفة خاصة، تؤكد الوزارة على بعض التوجيهات الخاصة بترشيد استخدام الكهرباء بالمساجد وملحقاتها.

وأوضح “عبدالعزيز” أن التوجيهات الخاصة بترشيد استخدام الكهرباء، كالتالى:

فصل جميع السخانات الكهربائية فصلًا تامًا، حيث لا حاجة لاستخدامها طوال فصل الصيف.

تخفيف الإضاءة الخارجية للحد الأدنى الضروري الذي لا غنى عنه.

قصر استخدام المكيفات والمبردات على وقت الصلاة، وغلقها تمامًا عقب انتهاء الصلاة، مع ضبط درجة حرارة المكيف عند 25 درجة مئوية.

الاقتصار في الإضاءة على ما تقتضيه الحاجة دون أي إسراف.

في حالة عدم وجود جهاز الأذان الموحد يكتفى بمكبر صوت واحد.

عدم ترك أي أجهزة كهربائية في وضع التشغيل في غير أوقات الصلاة.

وشدد رئيس الفطاع الديني على جميع الأئمة والعاملين بالمساجد مراعاة ذلك، وعلى جميع المفتشين ومديري الإدارات والمديريات متابعة ذلك بمنتهى الجدية، ورفع أي مخالفة في ذلك لرئيس القطاع الديني.