بالرقم القومي فقط.. اعرف نتيجة الثانوية الأزهرية

يترقب أكثر من 141913 طالبا وطالبة، من المتقدمين للشهادة الثانوية الأزهرية ، إعلان نتيجة الدور الأول 2023، وسط حالة من التوتر من جانب الطلاب وأولياء الأمور ، لمعرفة النتيجة التي من المقرر إعلانها رسميَا، اليوم الخميس الموافق 27 يوليو عبر بوابة الأزهر الإلكترونية ، فور اعتمادها من رئيس قطاع المعاهد الأزهرية.

الإستعلام عن نتيجة الشهادة الأزهرية بالرقم القومي يكون من خلال الرابط التالي:

https://natiga.azhar.eg



وبلغ عدد طلاب إجمالي عدد الطلاب الذي تقدموا لأداء امتحانات الصف الثالث الأزهري في القسمين العلمي والأدبي 141913 طالب وطالبة.

وعدد الطلاب الذي أدوا الامتحانات في الصف الثالث الثانوي الأزهري أدبي بلغ نحو 91100 طالبة وطالبة، أما عدد الطلاب الذين أدوا الامتحانات في القسم العلمي بالأزهر الشريف فبلغ نحو 50813 طالب وطالبة .