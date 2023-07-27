ads
الخميس 27 يوليو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

الخامسة على الثانوية الأزهرية بالشرقية: توقعت تفوقي.. وأحلم الالتحاق بكلية اللغات والترجمة

الخامسة على الثانوية
الخامسة على الثانوية الأزهرية بالشرقية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قالت فاطمة عصام زكريا محمد حامد، الطالبة الحاصلة على المركز الخامس على مستوى الجمهورية في الثانوية الأزهرية، إنها كانت تتوقع أن تكون ضمن قائمة أوائل الجمهورية، مشيرة إلى أنها تحلم بالالتحاق بكلية اللغات والترجمة وأن تكون مترجمة.

وأوضحت فاطمة، أن أسرتها كانت داعمة لها بشكل كبير خلال فترة الدراسة ولم يتسببوا لها في ضغوط طوال العام الدراسي.

وحصلت فاطمة عصام زكريا محمد حامد، الطالبة في معهد فتيات محمد نجيب جويفل النموذجي بمدينة العاشر من رمضان في محافظة الشرقية على المركز الخامس على مستوى الجمهورية في الثانوية الأزهرية، وذلك بمجموع درجات 611 درجة بنسبة نجاح بلغت 96.98%.

الخامسة على الثانوية الأزهرية بالشرقية

002
002
الخامسة على الثانوية الأزهرية بالشرقية توقعت تفوقي الشرقية - أوائل الثانوية العامة فاطمة عصام زكريا محمد حامد الطالبة الحاصلة على المركز الخامس على مستوى الجمهورية في الثانوية الأزهرية