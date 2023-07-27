رئيس المنطقة الأزهرية بالغربية يهنيء أوائل الثانوية.. صور

قام فضيلة الشيخ عبد اللطيف حسن طلحة رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الغربية الأزهرية بزيارة إلى الطلاب الحاصلين على أعلى الدرجات واحتللن المراكز الأولى على مستوى الجمهورية، وذلك ابتهاجا بما حققه أبناء الأزهر الشريف بالغربية من تفوق في جميع صفوف الشهادة الثانوية الأزهرية للعام الدراسي ٢٠٢٣م.

حيث قام بزيارة إلى قرية مشلا التابعة لمركز كفر الزيات لتهنئة الطالبة الأولى على المكفوفين ياسمين عبد الفتاح والتي حصلت على المركز الأول على الجمهورية بنسبة ٩٣،٣٣ %، وعند مدخل القرية استقبل الأهالى فضيلة الشيخ عبد اللطيف حسن بمزيد من الترحاب والتقدير، وهنيء الطالبة وأسرتها ونقل تحيات واعتزاز قيادات الأزهر الشريف لأسرة الطالبة متمنيا لها التوفيق والنجاح، ثم قام بزيارة الطالب الأول مكرر القسم العلمي على الجمهورية عصام هلال الحريري بنسبة ٩٩،٨٥% من المحلة الكبري.

وانتقل إلى منزل الطالبة ندي حسين السعودي الثاني أدبي بنسبة 97.46% معهد فتيات المحلةالكبرى إدارة المحلة الكبرى، وعبر لأولياء الأمور عن عظيم سرور الأزهر وسروره شخصيا بهذا المناسبة العظيمة وأن تكون الغربية الأولى في حصد أغلب بل المراكز هذا العام، فيما عبر أولياء الأمور عن فرحتهم الكبيرة ليس بالترتيب أو الدرجات بل بمكالمة فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، وأجمعن على قيمة وقامة الإمام والأزهر الشريف ودعون الله تعالى أن يحفظه ويطيل عمره.

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