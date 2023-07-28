الليلة.. الزمالك يقص شريط مباريات بالبطولة العربية أمام الاتحاد المنستيري

يقص فريق الكرة الأول بالزمالك، شريط مباريات بالبطولة العربية للأندية، مساء اليوم الجمعة، وذلك بمواجهة فريق الاتحاد المنستيري التونسي، على ملعب مدينة الملك فهد الرياضي، وذلك بحضور جماهيري، ضمن مباريات المجموعة الثالثة بالبطولة .

وتضم المجموعة الثالثة فرقا قوية برفقة الزمالك، وهي النصر السعودي الذي يضم بين صفوفه نجوما عالميين، والشباب السعودي الذي يضم عناصر مميزة أيضا، والاتحاد المنستيري الذي ظهر بقوة في الدوري التونسي والمباريات الأفريقية في العامين الماضيين.

يدخل الزمالك البطولة العربية ومباراة الليلة أمام الاتحاد المنستيري بطموحات كبيرة، حيث يأمل في تحقيق أول فوز بالبطولة للمضي قدما من مباراة تلو الأخرى وصولا للمباراة النهائية، على أمل تحقيق اللقب الغالي وحصد الجائزة المالية الكبرى، وذلك أيضا لمصالحة الجماهير البيضاء عن الموسم المنقضي الذي يعد من أسوأ مواسم الزمالك عبر تاريخه حيث خرج الفريق من عدة بطولات سواء كأس مصر أو البطولة الأفريقية، بالإضافة لخسارة السوبر المصري والدوري المصري والخروج من كأس الرابطة.

ووقف أوسوريو مدرب الزمالك على نقاط قوة وضعف الفريق التونسي وذلك بعد مشاهدة عدة تسجيلات من مبارياتهم الأخيرة، كما حرص أوسوريو على عقد جلسات متنوعة مع لاعبي الزمالك حيث طالبهم بتحقيق الانتصار في ضربة البداية واحترام الخصم وتجنب إهدار الفرص السهلة.

وطالب أوسوريو مدرب الزمالك من اللاعبين بالظهور بصورة مشرفة تعبر عن الكرة المصرية، واللعب بروح قتالية لحصد البطولة العربية، لأن الزمالك من أعرق الفرق في القارة السمراء ولابد أن ينافس ويحصد الألقاب التي يشارك فيها.

واختار أوسوريو مدرب الزمالك قائمة للبطولة العربية ضمت كلًا من، محمد عواد - محمد صبحى - محمد نديم - عمر جابر - حمزة المثلوثي - محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد – مصطفى الزناري - محمد طارق – أحمد فتوح - حاتم سكر - أحمد زكي - محمد أشرف " روقا" - نبيل عماد دونجا - حمدي علاء - محمد حسام "بيسو" - عمرو السيسي - أحمد سيد "زيزو " - يوسف إبراهيم "أوباما" – سيد عبد الله "نيمار" – أحمد عبد الرحيم "إيشو" – إبراهيما نداى – محمود عبد الرازق "شيكابالا" - سيف الدين الجزيري – ناصر منسى – علي ياسر - محمد صلاح زكي.

من جانبها طالبت إدارة الزمالك برئاسة مرتضى منصور من اللاعبين بالعودة للقاهرة من السعودية بلقب البطولة، وحصد الجوائز المالية الكبيرة بالبطولة، وأكدت الإدارة للاعبين أنهم قادرون على ذلك، وأن الفريق يضم لاعبين مميزين في كل المراكز بداية من حراسة المرمى حتى المهاجمين، إلا أن الفريق افتقد الثقة في الموسم المنقضي وتأثر بمشاكل النادي الإدارية وهو ما تسبب في خسارة الفارس الأبيض للألقاب المحلية والأفريقية، وأن البداية الحقيقية والقوية ستكون من البطولة العربية للأندية.