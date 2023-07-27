مياه الصرف الصحي تغرق قرية الحمراوي بكفر الشيخ.. والأهالى يستغيثون برئيس الوزراء: بيوتنا حصل فيها تشققات بسبب المياه

استغاث أبناء قرية (الحمراوى)، التابعة لمركز كفرالشيخ، بوزير التنمية المحلية، واللواء جمال نور الدين محافظ كفرالشيخ، والمسئولين عن شركه مياه الشرب والصرف الصحى داخل المحافظة، واللواء حسن موافى رئيس الوحده المحلية لمركز ومدينه كفرالشيخ، لإنقاذهم من مشكلة الطفح المستمر لمياه الصرف الصحى داخل القرية، والتى مستمرة منذ قرابة الـ١٠ سنوات، والتى أصبحت مشكلة تؤرق الجميع، بسبب عدم وجود حل جذري لها، وأغرقت الشوارع.

وقال محمود المشالى رئيس مجلس إداره مركز شباب الحمراوى، أنه تم توصيل الصرف الصحى لقرية (الحمراوى) منذ 25عاما، واستبشرنًا خيرًا، ولكن الفرحة لم تكتمل، حيث بدأت مشاكل المشروع تظهر رويدًا رويدًا، بين الحين والآخر، وسرعان ما تفاقمت المشكلة، وبدأت تظهر انهيارات وتشققات في بعض المنازل والشوارع، ومنها شارع الهطيل.

وتابع: حيث حاصرت مياه المجاري الملوثة للبيئة والضارة بصحة المواطنين، الشوارع الرئيسية والفرعية والمنازل، وخاصة مسجد الجيزاوى وهو أحد أكبر مساجد القرية، وغمرت أكثر من مرة الطريق الرئيسي السريع “كفر الشيخ طنطا”، وقمنا بإخطار المحافظة والوحدة المحلية لمركز ومدينة كفرالشيخ، وشركة مياه الشرب والصرف الصحى بكفرالشيخ، والوحدة المحلية للقرية لكن دون جدوى.

وأضاف أهالى القرية، أن أعمال تنفيذ الصرف الصحي بالقرية تمت بطريقة خاطئة وغير مدروسة، حيث تم تركيب مواسير أقطارها ضيقة لاتتعدى الـ4 بوصة، كما أن غرف تفتيش غير مطابقة للمواصفات الفنيه، ودون مراعاة للأمور المستقبلية في ظل ارتفاع الكثافة السكانية للقرية، حيث إنه يحدث انسداد للمواسير وغرف التفتيش بصفة مستمرة، الأمر الذي يؤدي إلى غرق الشوارع بمياه الصرف بصورة يومية وخاصة الطريق السريع المار من أمام القرية.

وقال الأهالي: نعيش يوميًا فى مأساه دامية، بسبب هذه المياه الملوثة، والتى تتسبب فى كارثة بيئية، كما أن هناك هبوط وقع منذ ثلاث سنوات بشارع الهطيل، واضطرت شركة مياه الشرب والصرف العمل على إنشاء نفق أرضى لمعالجته، الذى تسبب فى تصدع منازل المواطنين المجاورين لمحطة التنقية الخاصة بالقريه، ولكن العمل يسير فيها عن طريق مقاول شركه المياه ببطء شديد جدًا، ونأمل فى الإسراع حتى يتم إنقاذ منشآت ومنازل القرية من هذا الخطر، ولا نريد مسكنات، ولكننا نريد حلولا جذرية للمشكلة المتفاقمة يوما بعد يوم.

وطالب أهالى القرية، رئيس الوزراء ووزير التنمية المحلية، ومحافظ كفرالشيخ، وأعضاء مجلس النواب، العمل على إيجاد حلولا جذريه لهذه المشكلة المستمرة.

ويقوم المهندس أيمن شلبى نائب رئيس مدينة كفر الشيخ لشئون القرى، بالعمل على حل المشكلة، بالتنسيق مع شركة المياه والصرف الصحى، لعمل بريمة ونفق أرضى على عمق 10 أمتار، في ظل متابعة مع اللواء جمال نور الدين محافظ كفرالشيخ، والمهندس حسن موافى رئيس مركز ومدينة كفرالشيخ، لوضع حلول جذرية لها.

وتقوم الوحدة المحلية لقرية الحمراوي، بالتنسيق مع مجلس مدينة كفر الشيخ، بصفة مستمرة بإحضار سيارات كسح المياه لإزالة وشفط مياه الصرف من وسط الشوارع.

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