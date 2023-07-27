ووكر ما زال هدفًا لبايرن ميونيخ رغم المشاركة مع مان سيتي

كشفت بعض التقارير الألمانية، موقف بايرن ميونيخ من التعاقد مع كايل ووكر بعد مشاركته مع مانشستر سيتي في مباراة الفريقين الودية التي أقيمت أمس الأربعاء، وانتهت بفوز السيتزنز بهدفين لهدف .

وكان من المفترض استبعاد الظهير الإنجليزي من المباراة، في ظل المفاوضات الجارية بين الناديين لنقله إلى ملعب أليانز أرينا.

إلا أن الإسباني بيب جوارديولا المدير الفنى لمان سيتي، اعتمد على صاحب الـ33 عاما، مبررا ذلك بأنه لا يزال لاعبه ويجب أن يشارك طالما أنه تحت إمرته.

وذكرت شبكة "سكاي سبورت ألمانيا" بأن النادي البافاري لم يغير موقفه بعد مشاركة ووكر ضده، بل إنه عازم على مواصلة المحادثات مع السيتي من أجل ضمه.

ويسعى بايرن ميونيخ لإنجاز صفقة ووكر بأسرع وقت ممكن، تحسبا لرحيل الفرنسي بينيامين بافارد.

وأضافت "المفاوضات مستمرة بين الطرفين، لكنها لم تصل بعد للمرحلة النهائية، ولم يصل عرض محدد للنادي الإنجليزي حتى الآن".