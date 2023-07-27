إصابة 11 شخصا في مشاجرة بسبب الخلاف على إقامة فرح بالمحلة

شهدت إحدى القرى التابعة لدائرة مركز المحلة الكبرى بمحافظة الغربية إصابة 11 شخصا بإصابات مختلفة في الجسم وكسور وسحجات أثر مشاجرة نشبت بين شخصين تربطهما صلة جيرة يسكنان في احد الشوارع بالقرية بسبب الخلاف على إقامة حفل عرس وفرح بالشارع وتم ضبط أطراف المشاجرة وإحالتهم لجهات التحقيق.



وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية قد تلقت إخطارا من مأمور مركز شرطة المحلة الكبرى بوقوع مشاجرة بقرية نمرة البصل التابعة لدائرة المركز ووقوع عدد من المصابين .



وعلى الفور انتقلت الأجهزة الامنية وقوة من مباحث مركز شرطة المحلة الكبرى برئاسة الرائد محمد عمارة رئيس مباحث مركز المحلة الكبرى إلى موقع البلاغ ودلت التحريات الأولية على أن مشادة كلامية نشبت بين طرفين يسكنان في احد الشوارع بالقرية بسبب رغبة الطرف الأول في إقامة حفل عرس وزفاف نجلته بالشارع وطلبه من الطرف الثاني رفع كميات من الرمل والزلط بالشارع حتى يتسنى لهم الاعداد لعمل حفل العرس وعمل مسرح خشبي للعروسين والمعازيم وهو ما قوبل بالرفض من الطرف الثاني.



الأمر الذي أدى إلى تطور المشادة الكلامية الي مشاجرة بالطوب والعصي نتج عنها إصابة خمسة أشخاص من الطرف الأول و٦ أشخاص من الطرف الثاني بإصابات وجروح في الرأس والجسم وسحجات وكسور

وتم نقل ١١ مصاب الي مستشفى المحلة العام للعلاج.

وتمكنت مباحث مركز المحلة من ضبط أطراف المشاجرة وتحرير محضر بالواقعة وباشرت جهات التحقيق التحقيقات في الواقعة.